Владимир Пресняков рассказал, кого выделяет из молодых артистов

Певец Владимир Пресняков на праздновании дня рождения МУЗ-ТВ заявил, что ему нравится творчество молодой исполнительницы Mary Gu (настоящее имя — Мария Гусарова). По словам музыканта, которые передает корреспондент NEWS.ru, он также выделяет участников «Голос.Дети».

Мне очень нравится Анастасия Иванова, но дуэтом я бы спел с какими-то неожиданными ребятами. Допустим, у нас в «Голосе» сейчас есть начинающие звездочки, им по 12 лет, кому-то по восемь. С этими ребятами мне очень интересно. Вы о них услышите еще позже. Запомните мои слова. Мне нравится Mary Gu, ее муж Толик из группы Wildways, — рассказал Пресняков.

Музыкант отметил, что ему нравится двигаться вперед и вдохновляться новыми течениями. По словам Преснякова, его последний альбом как раз с молодежной тематикой.

Многие мои сверстники не понимают, — заключил певец.

