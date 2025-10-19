Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
19 октября 2025 в 21:40

Владимир Пресняков рассказал, кого выделяет из молодых артистов

Владимир Пресняков заявил, что ему нравится творчество певицы Mary Gu

Владимир Пресняков Владимир Пресняков Фото: NEWS.ru

Певец Владимир Пресняков на праздновании дня рождения МУЗ-ТВ заявил, что ему нравится творчество молодой исполнительницы Mary Gu (настоящее имя — Мария Гусарова). По словам музыканта, которые передает корреспондент NEWS.ru, он также выделяет участников «Голос.Дети».

Мне очень нравится Анастасия Иванова, но дуэтом я бы спел с какими-то неожиданными ребятами. Допустим, у нас в «Голосе» сейчас есть начинающие звездочки, им по 12 лет, кому-то по восемь. С этими ребятами мне очень интересно. Вы о них услышите еще позже. Запомните мои слова. Мне нравится Mary Gu, ее муж Толик из группы Wildways, — рассказал Пресняков.

Музыкант отметил, что ему нравится двигаться вперед и вдохновляться новыми течениями. По словам Преснякова, его последний альбом как раз с молодежной тематикой.

Многие мои сверстники не понимают, — заключил певец.

Ранее телекритик Александр Горбунов заявил, что актера театра Олега Табакова Севастьяна Смышникова и актрису сериала «Москва слезам не верит. Все только начинается» Тину Стойилкович можно отнести к разряду восходящих российских звезд. В список также вошли Артемий Соколов-Савостьянов, Илья Васильев и Юрий Насонов.
видео
Владимир Пресняков
шоу-бизнес
знаменитости
Тамара Виссарионова
Т. Виссарионова
Оксана Прачёва
О. Прачёва
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Росавиация внесла коррективы в работу двух российских аэропортов
«Иванушки» намекнули на стоимость роскошного юбилейного концерта
Премьер Большого театра травмировался во время балета «Иван Грозный»
Украинский военный ограбил церковь в Полтавской области
Прокурор Парижа рассказала, как воры с болгаркой угрожали охранникам Лувра
«Жестко реагировать»: руководство Израиля приняло неожиданное решение
Владимир Пресняков рассказал, кого выделяет из молодых артистов
Ревва на личном примере раскрыл методы борьбы с осенней хандрой
Вернувшимся из плена бойцам ВСУ мешают получать льготы и выплаты
Стало известно, сколько российская ПВО отразила атак БПЛА за три часа
Самойлов из «Агаты Кристи» высказался о запрете песен с матом
В России объяснили, зачем Трамп устроил скандал с Южной Америкой
В Сочи вспыхнул мощный пожар в районе частных домов
Как правильно вести бюджет: таблицы и приложения для учета финансов
В Нидерландах задержали мужчину, угрожавшего лидеру оппозиции
Италия постепенно становится страной «заброшенных домов»
Ликвидированы командир артиллерийской батареи и глава штаба батальона ВСУ
В Минобороны Германии испугались российского Северного флота
Российские бойцы ринулись в огонь за женщиной с ребенком
В Дагестане воспитательницу отстранили от работы в саду за побои детей
Дальше
Самое популярное
Странные детали пропажи Усольцевых: как идут поиски, новости 18 октября
Общество

Странные детали пропажи Усольцевых: как идут поиски, новости 18 октября

Сотни убитых наемников и атака на завод: новости СВО к утру 19 октября
Регионы

Сотни убитых наемников и атака на завод: новости СВО к утру 19 октября

Готовлю пасту путтанеска как в «Клане Сопрано»: итальянская классика за 20 минут для семейного ужина
Общество

Готовлю пасту путтанеска как в «Клане Сопрано»: итальянская классика за 20 минут для семейного ужина

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.