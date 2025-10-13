Названы пять самых перспективных молодых актеров и актрис в России

Актера театра Олега Табакова Севастьяна Смышникова и актрису сериала «Москва слезам не верит. Все только начинается» Тину Стойилкович можно отнести к разряду восходящих российских звезд, заявил NEWS.ru телекритик Александр Горбунов. По его словам, она уже доказала свое умение справляться с главными ролями.

В этом году у Смышникова была достойная главная роль в сериале «ВИА „Васильки“», где он сыграл одного из исполнителей. Вышел новый сериал режиссера Андрея Кончаловского «Хроники русской революции», где он играет аристократа Феликса Юсупова. Достаточно серьезная и интересная роль. Он очень талантливый человек и преподает. Тина Стойилкович кажется интересной и может себя достойно показать в том числе и в главных ролях. Она играет в разных театрах, прорабатывает каждую свою роль, каждую новую работу в кино и сериале. На нее приятно посмотреть, — пояснил Горбунов.

Он добавил, что в список также вошли актеры Артемий Соколов-Савостьянов, недавно показавший себя в мюзикле «Любовь без памяти», и Илья Васильев, специализирующийся на искренних и добрых народных образах. По словам телекритика, замыкает топ-5 перспективных российских звезд Юрий Насонов, чья последняя работа в комедии «Сводишь с ума» достойна внимания широкой аудитории.

Также к перспективным молодым артистам я бы отнес Юрия Насонова. В этом году он сыграл одну из главных ролей в сериале «Высокий сезон». 9 октября в прокат вышел фильм «Сводишь с ума». Я вчера его посмотрел, и Насонов прекрасно сыграл главную роль Ивана. Действительно очень талантливый молодой актер. Хотелось бы отметить и Артемия Соколова-Савостьянова, у которого буквально недавно была премьера мюзикла «Любовь без памяти». У него там одна из главных ролей. Также в этот список я бы внес Илью Васильева. Ему очень хорошо удаются такие герои, которые связаны с народом: простодушные, искренние и добрые, — подытожил Горбунов.

Ранее в широкий прокат вышла романтическая комедия с элементами фантастики «Сводишь с ума» режиссера Дарьи Лебедевой. Киноленту производства Forza Film выпустили по заказу «Ол Медиа Компани» (группа компаний START) и онлайн-кинотеатра START при поддержке Минкультуры РФ.