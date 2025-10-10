Романтическая комедия «Сводишь с ума» вышла в широкий прокат

В широкий прокат 9 октября вышла романтическая комедия с элементами фантастики «Сводишь с ума» режиссера Дарьи Лебедевой. Главные роли исполнили Мила Ершова, Юрий Насонов, Антон Васильев, Антон Артемьев, Надежда Иванова, Людмила Артемьева и другие.

В картине есть важный образ зеркала, и он многое значит и для меня лично: два года я как будто смотрела в него вместе со своей командой. Особенно хочу отметить актеров — смелых, открытых, готовых к импровизации и полной отдаче. Именно их энергия и талант сделали эту историю подлинной, — отметила Лебедева.

Киноленту производства Forza Film выпустили по заказу «Ол Медиа Компани» (группа компаний START) и онлайн-кинотеатра START при поддержке Минкультуры РФ. Дистрибьютором комедии стала «Атмосфера кино».

Кинокартина повествует об истории любви с элементами фэнтези, которая разворачивается в Санкт-Петербурге. Авторами сценария выступили Дарья Лебедева, Олеся Лихачева и Анастасия Седова.

