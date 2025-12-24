Новый год-2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
24 декабря 2025 в 11:18

Бывшего «короля» Балашихи и его подельника задержали за вымогательство

В Подмосковье задержали криминальных авторитетов из по делу о вымогательстве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Двух криминальных авторитетов из Балашихи задержали по делу о вымогательстве, сообщает РЕН ТВ. Речь идет о Равиле Мясоутове, который в 90-е годы контролировал практически всю Балашиху, а также об Александре Емельянове, ранее осужденном за убийство.

По версии следствия, фигуранты требовали у предпринимателя 25 млн рублей. В ближайшее время суд должен избрать им меру пресечения.

Мясоутов считался лидером самой сильной и влиятельной балашихинской ОПГ. Он сумел подмять под себя почти весь местный бизнес Предприниматели боялись лишний раз обратиться в полицию. Емельянов, известный в криминальных кругах как Шульц, занимал более низкую позицию в балашихинской иерархии, однако, как пишет телеканал, и у него за плечами бурное криминальное прошлое.

В 2008 году он шокировал общественность убийством родителей своей бывшей невесты. После расставания, причиной которого стала его преступная деятельность, Емельянов долго преследовал девушку и угрожал ее семье. В итоге Шульца приговорили к лишению свободы и отправили в колонию.

Ранее Генпрокуратура Казахстана при поддержке Интерпола добилась экстрадиции гражданки Украины, которая находилась в международном розыске по подозрению в торговле органами. Следствие установило, что преступная сеть имела разветвленную структуру и действовала как внутри республики, так и за его пределами.

банды
ОПГ
деньги
вымогательство
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Киберэксперт ответил, почему активность мошенников растет перед праздниками
Психиатр ответил, как мошенники заставили мужчину взорвать полицейских
Оверчук заявил о переориентации торговли России на незападные страны
Бабушка не вернула квартиру по «схеме Долиной» и отомстила покупателям
Лавров назвал темы переговоров Путина с главой МИД Сирии
Юрист объяснил, станет ли первый штраф за склонение к абортам прецедентом
Мой секретный рецепт цитрусового ликера, который покорит всех
Россиянам дали рекомендации по защите своих устройств от мошенников
Королевская семья Британии: новости, родственник Дианы пытался убить жену
СК показал работу следователей и криминалистов на месте взрыва в Москве
Усольцевы могли исчезнуть из-за резкой смены погоды
Погода в Москве в среду, 24 декабря: к Новому году вернется оттепель?
Спектакль «Вероника решает» пройдет в театре «Модерн»
Публикация файлов Эпштейна обернулась хаосом
«Я верил в Деда Мороза»: отец устроил истерику на утреннике сына
Стало известно о новых функциях iPhone 18 Pro
Названа новая версия взрыва на юге Москве, унесшего жизни двух полицейских
Бывшего «короля» Балашихи и его подельника задержали за вымогательство
Автоэксперт раскрыл, как проверить качество незамерзайки
В Петербурге открыли новую трамвайную линию
Дальше
Самое популярное
Салат «Ирландский» на Новый год: уникальный рецепт для праздничного стола
Семья и жизнь

Салат «Ирландский» на Новый год: уникальный рецепт для праздничного стола

Салат «Ночь с курицей» за 15 минут: просто, быстро и празднично
Семья и жизнь

Салат «Ночь с курицей» за 15 минут: просто, быстро и празднично

Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров
Семья и жизнь

Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.