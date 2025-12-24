Бывшего «короля» Балашихи и его подельника задержали за вымогательство В Подмосковье задержали криминальных авторитетов из по делу о вымогательстве

Двух криминальных авторитетов из Балашихи задержали по делу о вымогательстве, сообщает РЕН ТВ. Речь идет о Равиле Мясоутове, который в 90-е годы контролировал практически всю Балашиху, а также об Александре Емельянове, ранее осужденном за убийство.

По версии следствия, фигуранты требовали у предпринимателя 25 млн рублей. В ближайшее время суд должен избрать им меру пресечения.

Мясоутов считался лидером самой сильной и влиятельной балашихинской ОПГ. Он сумел подмять под себя почти весь местный бизнес Предприниматели боялись лишний раз обратиться в полицию. Емельянов, известный в криминальных кругах как Шульц, занимал более низкую позицию в балашихинской иерархии, однако, как пишет телеканал, и у него за плечами бурное криминальное прошлое.

В 2008 году он шокировал общественность убийством родителей своей бывшей невесты. После расставания, причиной которого стала его преступная деятельность, Емельянов долго преследовал девушку и угрожал ее семье. В итоге Шульца приговорили к лишению свободы и отправили в колонию.

Ранее Генпрокуратура Казахстана при поддержке Интерпола добилась экстрадиции гражданки Украины, которая находилась в международном розыске по подозрению в торговле органами. Следствие установило, что преступная сеть имела разветвленную структуру и действовала как внутри республики, так и за его пределами.