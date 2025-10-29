Коммунальщик сделал страшную находку в сумке у железнодорожных путей В Восточном Гарлеме найден труп женщины в спортивной сумке

Рабочий обнаружил тело молодой женщины в спортивной сумке у железнодорожных путей в нью-йоркском Восточном Гарлеме, сообщает The New York Post. По информации издания, это уже второй аналогичный инцидент в данном районе, что вызывает тревогу у местных жителей, требующих усиления полицейского патрулирования.

Работник коммунальных служб Смоки Родригес, обнаруживший тело, отметил, что территория у путей захламлена и часто используется бездомными, поэтому полиция и прохожие появляются там редко. Жертва — женщина примерно 20 лет — была помещена в черный мусорный пакет внутри спортивной сумки, плотно перевязанной шнурком.

Ранее в правоохранительных органах сообщили, что в результате массовой перестрелки в центре американского города Монтгомери погибли два человека, еще 12 получили ранения разной степени тяжести. Инцидент произошел в многолюдном районе, известном своими ночными развлекательными заведениями.

Кроме того, родственники Джоуи Эспиносы подали иск против похоронного бюро Forest Lawn Covina Hills в Лос-Анджелесе после обнаружения подмены тела на церемонии прощания. Как утверждается в заявлении, сотрудники учреждения утратили тело покойного и предоставили семье останки другого человека.