Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
29 октября 2025 в 13:52

Коммунальщик сделал страшную находку в сумке у железнодорожных путей

В Восточном Гарлеме найден труп женщины в спортивной сумке

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Рабочий обнаружил тело молодой женщины в спортивной сумке у железнодорожных путей в нью-йоркском Восточном Гарлеме, сообщает The New York Post. По информации издания, это уже второй аналогичный инцидент в данном районе, что вызывает тревогу у местных жителей, требующих усиления полицейского патрулирования.

Работник коммунальных служб Смоки Родригес, обнаруживший тело, отметил, что территория у путей захламлена и часто используется бездомными, поэтому полиция и прохожие появляются там редко. Жертва — женщина примерно 20 лет — была помещена в черный мусорный пакет внутри спортивной сумки, плотно перевязанной шнурком.

Ранее в правоохранительных органах сообщили, что в результате массовой перестрелки в центре американского города Монтгомери погибли два человека, еще 12 получили ранения разной степени тяжести. Инцидент произошел в многолюдном районе, известном своими ночными развлекательными заведениями.

Кроме того, родственники Джоуи Эспиносы подали иск против похоронного бюро Forest Lawn Covina Hills в Лос-Анджелесе после обнаружения подмены тела на церемонии прощания. Как утверждается в заявлении, сотрудники учреждения утратили тело покойного и предоставили семье останки другого человека.

Нью-Йорк
США
сумки
железные дороги
трупы
девушки
тела
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Кремле оценили реакцию соцсетей на новые антироссийские санкции
Зоя Бербер одной фразой описала покойного Романа Попова
Путин назвал ключевой регион по добыче рыбы
Путин обсудил с кабмином рыбное хозяйство России
Актуальные темы российской моды обсудят на Bee-fashion Forum в Москве
Набиуллина высказалась о курсе рубля
Российских учителей освободили от бумажной волокиты
Массовая мобилизация? В РФ меняется порядок призыва на службу: что известно
США и Южная Корея достигли договоренностей
Юрист ответила, может ли Поклонская обвинить Мардана в раскрытии данных
«Буду трепать нервы»: Лепс вышел на связь после слухов о госпитализации
Военэксперт ответил, почему для РФ важно освобождение Одессы и Николаева
ВС России сорвали попытки деблокирования окруженной группировки ВСУ
Адвокат минуту уговаривала виновника смертельного ДТП извиниться
100 БПЛА, батальон зэков, теракт на Ставрополье: ВСУ атакуют РФ 29 октября
Путин раскрыл, сколько рыбы не хватает россиянам
В российском регионе введут штрафы за раскрытие мест размещения систем ПВО
Коммунальщик сделал страшную находку в сумке у железнодорожных путей
Эксперт объяснил, почему могут возобновить прямые рейсы в Японию
Что приготовить из тыквы кроме каши? Топ-10 ярких салатов с рецептами
Дальше
Самое популярное
Квасим домашнюю хрустящую капусту в банке и кастрюле: 7 рецептов
Семья и жизнь

Квасим домашнюю хрустящую капусту в банке и кастрюле: 7 рецептов

Шарлотка: готовим по классическому рецепту с секретом
Семья и жизнь

Шарлотка: готовим по классическому рецепту с секретом

Лимонник — освежающий десерт к чаю и кофе
Семья и жизнь

Лимонник — освежающий десерт к чаю и кофе

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.