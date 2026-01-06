Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
06 января 2026 в 20:14

«Полный сброд»: Трамп о протестующих против операции в Венесуэле

Трамп назвал проплаченным сбродом протестующих против операции в Венесуэле

Демонстранты у здания суда США Демонстранты у здания суда США Фото: IMAGO/VANESSA CARVALHO/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Президент США Дональд Трамп назвал «полным сбродом» тех, кто протестует в Нью-Йорке против операции в Венесуэле, пишет РИА Новости. Республиканец допустил, что участники акции могли выйти на улицы ради денег.

Где они вообще находят этих людей? Я понимаю, что некрасиво так говорить, но эти люди — полный сброд. Где они их находят? Это самые отвратительно выглядящие люди, которых я когда-либо видел. У них какие-то потрепанные заношенные шляпы, и вообще создается впечатление, будто все они проплачены, — высказался президент.

Ранее у посольства США в Варшаве состоялся митинг в поддержку Венесуэлы. Основной костяк протестующих составили активисты левых и антифашистских организаций. Участники держали в руках флаги Венесуэлы и плакаты с лозунгами: «Руки прочь от Венесуэлы, Трамп — империалистический бандит», «Стоп агрессии США, никакой крови за нефть».

До этого сообщалось о масштабной волне протестов в США. Основные мероприятия должны были пройти у Белого дома в Вашингтоне, на Таймс-сквер в Нью-Йорке, в Чикаго, а также у административных зданий в различных штатах.

протесты
Дональд Трамп
Венесуэла
Нью-Йорк
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Раскрыта личность подозреваемого в нападении на дом Вэнса
Картофельная кровать: как молодежные тренды помогают победить бессонницу
Мировые центробанки увеличил золотой запас в 2025 году
«Ненавидит»: Трамп раскрыл неожиданный факт о Мелании
Появились уточненные данные о числе пострадавших при взрыве в Ингушетии
Три сноубордиста из России получили нейтральный статус
Над Крымом и акваториями Черного и Азовского морей сбили 11 БПЛА
«Никак не затяжную»: на Западе признали превосходство России над Европой
Раскрыто число пострадавших после сильного землетрясения в Японии
Больше 150 животных сгорели заживо на ферме
«С самого начала не нравилась»: Каллас о ссоре с фон дер Ляйен
Россиянин объявил о поиске девушки, ударившей его за навязчивый флирт
Стало известно, что запрещалось на Рождество испокон веков
«Ласковее становятся»: в ГД предложили новые виды вооружения против ВСУ
«Всегда с тобой»: Харламов публично обратился к дочери
В США заявили, что мирное соглашение по Украине почти готово
Украинцы пытались продать своего младенца за $10 тыс.
В Германии назвали обязательное условие для отправки военных на Украину
«Полный сброд»: Трамп о протестующих против операции в Венесуэле
Трамп объяснил, за что обиделся на Мадуро
Дальше
Самое популярное
Три картошки и горсть муки. Вместо драников жарю тонкие хрустящие лепешки — с чесночным соусом просто объедение
Общество

Три картошки и горсть муки. Вместо драников жарю тонкие хрустящие лепешки — с чесночным соусом просто объедение

Гуляш больше не готовлю: подлива с курицей в сметане — идеально к рису, пюре и макаронам
Общество

Гуляш больше не готовлю: подлива с курицей в сметане — идеально к рису, пюре и макаронам

Мошенники начали блокировать банковские карточки россиян
Общество

Мошенники начали блокировать банковские карточки россиян

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.