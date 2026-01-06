«Полный сброд»: Трамп о протестующих против операции в Венесуэле Трамп назвал проплаченным сбродом протестующих против операции в Венесуэле

Президент США Дональд Трамп назвал «полным сбродом» тех, кто протестует в Нью-Йорке против операции в Венесуэле, пишет РИА Новости. Республиканец допустил, что участники акции могли выйти на улицы ради денег.

Где они вообще находят этих людей? Я понимаю, что некрасиво так говорить, но эти люди — полный сброд. Где они их находят? Это самые отвратительно выглядящие люди, которых я когда-либо видел. У них какие-то потрепанные заношенные шляпы, и вообще создается впечатление, будто все они проплачены, — высказался президент.

Ранее у посольства США в Варшаве состоялся митинг в поддержку Венесуэлы. Основной костяк протестующих составили активисты левых и антифашистских организаций. Участники держали в руках флаги Венесуэлы и плакаты с лозунгами: «Руки прочь от Венесуэлы, Трамп — империалистический бандит», «Стоп агрессии США, никакой крови за нефть».

До этого сообщалось о масштабной волне протестов в США. Основные мероприятия должны были пройти у Белого дома в Вашингтоне, на Таймс-сквер в Нью-Йорке, в Чикаго, а также у административных зданий в различных штатах.