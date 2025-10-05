Перестрелка в центре города привела к двум трупам и 12 пострадавшим

В результате массовой перестрелки в центре американского города Монтгомери штата Алабама погибли два человека, 12 человек получили ранения различной степени тяжести, сообщает телеканал CBS. Инцидент произошел в многолюдном районе ночных развлечений.
Враждующие вооруженные люди открыли друг по другу огонь в многолюдном районе ночных развлечений в центре столицы Алабамы, в результате два человека погибли и еще 12 получили ранения, — сказано в сообщении.
Начальник полиции Монтгомери Джеймс Грейбоус уточнил, что трое из раненых были доставлены в больницу с травмами, представляющими угрозу для жизни. Сигнал о стрельбе поступил в правоохранительные органы около 23:30 по местному времени, когда вооруженные лица начали перестрелку прямо в толпе людей.
На текущий момент никто не задержан, обвинения не предъявлены. Полиция продолжает расследование обстоятельств произошедшего.
