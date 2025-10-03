Полиция Петербурга объявила в розыск стрелков по окнам жилого дома

В Санкт-Петербурге объявили в розыск неизвестных, которые устроили стрельбу по окнам жилого дома, пишет «Мойка78» со ссылкой на МВД России. Инцидент произошел ночью на Богатырском проспекте в Приморском районе.

Прибывшие к жилому дома правоохранители обнаружили повреждения на стеклах квартиры на первом этаже. Именно хозяйка этого жилья обратилась в полицию.

Предполагается, что стрелки использовали пневматическое оружие. По данному факту решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее в Новосибирске произошел вооруженный конфликт между посетителями отеля. После инцидента со стрельбой четырех фигурантов объявили в федеральный розыск.

До этого в Санкт-Петербурге местные жители открыли перестрелку из травматического оружия. Петербуржцы взялись за оружие в ходе конфликта. Трое человек госпитализированы.