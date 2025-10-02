Полиция объявила в розыск участников стрельбы в новосибирском отеле МВД разыскивает четырех подозреваемых в стрельбе в отеле Новосибирска

В Новосибирске произошел вооруженный конфликт между посетителями отеля, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Новосибирской области. После инцидента со стрельбой четырех фигурантов объявили в федеральный розыск.

Конфликт произошел 25 сентября в гостинице, расположенной в Центральном районе города. В ходе ссоры один из участников применил оружие и несколько раз выстрелил в сторону оппонента.

Полицейские, прибывшие на вызов, предположили, что для стрельбы было использовано травматическое оружие. На основании этого факта следственными органами было возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».

В рамках доследственной проверки оперативникам удалось задержать пятерых жителей Новосибирска, причастных к данному происшествию. Однако еще четверо фигурантов были объявлены в федеральный розыск.

В розыск объявлены Николай Семенов, Андрей Тамбовский, Евгений Хлебников и Алексей Богатырев. Все они подозреваются в совершении преступления, связанного с инцидентом в отеле.

