02 октября 2025 в 11:11

Полиция объявила в розыск участников стрельбы в новосибирском отеле

МВД разыскивает четырех подозреваемых в стрельбе в отеле Новосибирска

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Новосибирске произошел вооруженный конфликт между посетителями отеля, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Новосибирской области. После инцидента со стрельбой четырех фигурантов объявили в федеральный розыск.

Конфликт произошел 25 сентября в гостинице, расположенной в Центральном районе города. В ходе ссоры один из участников применил оружие и несколько раз выстрелил в сторону оппонента.

Полицейские, прибывшие на вызов, предположили, что для стрельбы было использовано травматическое оружие. На основании этого факта следственными органами было возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».

В рамках доследственной проверки оперативникам удалось задержать пятерых жителей Новосибирска, причастных к данному происшествию. Однако еще четверо фигурантов были объявлены в федеральный розыск.

В розыск объявлены Николай Семенов, Андрей Тамбовский, Евгений Хлебников и Алексей Богатырев. Все они подозреваются в совершении преступления, связанного с инцидентом в отеле.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге местные жители открыли перестрелку из травматического оружия. Петербуржцы взялись за оружие в ходе конфликта. Трое человек были госпитализированы.

Россия
Новосибирск
розыск
МВД
отели
