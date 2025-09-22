В Петербурге произошла перестрелка между местными жителями

В Санкт-Петербурге местные жители открыли перестрелку из травматического оружия, сообщает Мойка 78 со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по региону. Петербуржцы взялись за оружие в ходе конфликта. Трое человек госпитализированы.

Как сообщили в полиции, на Дунайском проспекте компания из трех человек открыла огонь по 48-летнему петербуржцу. Россиянин также достал оружие и начал стрелять по оппонентам. После этого зачинщики стрельбы сели в автомобиль Honda и уехали с места преступления. Пострадавший получил серьезные травмы и был доставлен в больницу.

Под подозрением находятся двое петербуржцев 33 и 35 лет, которые после перестрелки находятся в медучреждении. Третьего подозреваемого, 26-летнего местного жителя, задержали.

Ранее подросток на электросамокате обстрелял прохожего из пневматического пистолета в Санкт-Петербурге. Злоумышленником оказался 15-летний житель Самарской области. По версии следствия, 39-летний житель Северной столицы поссорился с молодым человеком из-за средства передвижения юноши.