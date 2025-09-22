«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
22 сентября 2025 в 13:36

В Петербурге произошла перестрелка между местными жителями

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В Санкт-Петербурге местные жители открыли перестрелку из травматического оружия, сообщает Мойка 78 со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по региону. Петербуржцы взялись за оружие в ходе конфликта. Трое человек госпитализированы.

Как сообщили в полиции, на Дунайском проспекте компания из трех человек открыла огонь по 48-летнему петербуржцу. Россиянин также достал оружие и начал стрелять по оппонентам. После этого зачинщики стрельбы сели в автомобиль Honda и уехали с места преступления. Пострадавший получил серьезные травмы и был доставлен в больницу.

Под подозрением находятся двое петербуржцев 33 и 35 лет, которые после перестрелки находятся в медучреждении. Третьего подозреваемого, 26-летнего местного жителя, задержали.

Ранее подросток на электросамокате обстрелял прохожего из пневматического пистолета в Санкт-Петербурге. Злоумышленником оказался 15-летний житель Самарской области. По версии следствия, 39-летний житель Северной столицы поссорился с молодым человеком из-за средства передвижения юноши.

нападения
стрельба
происшествия
оружие
Cанкт-Петербург
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Пропавшая в Таиланде россиянка снова исчезла и бросила дочь
Хреновина из зеленых помидоров за 20 минут — идеально в сезон простуд!
В ГД раскрыли, кто получит главную выгоду от конфискации активов России
Ургант показал редкое фото с дочерью
Обнаружена старейшая железная дорога со стандартной колеей
Адвокат высказался об идее лишать уклонистов приобретенного гражданства
«Давайте все будут бедными»: в РФ оценили идею урезать зарплаты главврачам
Признание государственности Палестины на Западе назвали недостаточным
Житель ЯНАО пойдет под суд за повторное вождение в нетрезвом виде
Появилось видео с машинами, провалившимися под дорогу в Китае
Диброва сделала неожиданное признание о чувствах к старой подруге
Потерявшего глаз и почти оглохшего бойца могут вновь отправить на СВО
В Госдуме предложили новые льготы для приемных детей участников СВО
Стало известно, когда цена за доллар взлетит выше 100 рублей
Сибирячка терроризирует соседей, обвиняя их в создании COVID
Разбойника-рецидивиста с ножом задержали в Подмосковье
В Москве побит температурный рекорд
Игрок Ночной хоккейной лиги скончался во время матча в Москве
В Госдуме оценили идею подвергнуть цензуре песни Михаила Круга
В России обрушился рынок ввоза машин по параллельному импорту
Дальше
Самое популярное
Красная аджика — острая приправа на зиму без варки
Семья и жизнь

Красная аджика — острая приправа на зиму без варки

Как приготовить яблочную пастилу в домашних условиях: просто и полезно
Семья и жизнь

Как приготовить яблочную пастилу в домашних условиях: просто и полезно

Как пожарить пельмени на сковороде: секреты идеальной золотистой корочки
Семья и жизнь

Как пожарить пельмени на сковороде: секреты идеальной золотистой корочки

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.