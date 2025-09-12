Подросток на электросамокате устроил стрельбу в центре Петербурга

Подросток на электросамокате обстрелял прохожего из пневматического пистолета в Санкт-Петербурге, сообщает телеканал «Петербург 2». Злоумышленником оказался 15-летний житель Самарской области. Подозреваемый задержан, возбуждено уголовное дело.

По версии следствия, 39-летний житель Северной столицы поссорился с молодым человеком, который передвигался на электросамокате. Сначала конфликт ограничивался словесной перепалкой, но затем самокатчик перешел к агрессивным действиям. В разгар ссоры он достал предмет, напоминающий пистолет, и несколько раз выстрелил в сторону петербуржца, после чего быстро уехал с места происшествия.

Ранее сообщалось, что подросток расстрелял прохожего из травматического пистолета за замечание во Всеволожском районе Ленинградской области. Возбуждено уголовное дело о вандализме.

В Подмосковье ранее медики спасли 16-летнего подростка с пулей от пневматического ружья в сердце. Специалисты Детского центра имени Рошаля обнаружили инородный объект в полости перикарда и выполнили экстренную малоинвазивную операцию.