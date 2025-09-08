Под Петербургом подросток расстрелял прохожего за замечание

Подросток расстрелял прохожего из травматического пистолета за замечание о разбитой остановке в Сертолово во Всеволожском районе Ленинградской области, сообщает Neva.today со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД РФ по региону. Отмечается, что заведено уголовное дело о вандализме.

Как сообщается, 39-летний житель Сертолово стал свидетелем того, как группа подростков разбила остановку общественного транспорта и сделал им замечание. После этого подозреваемый школьник выстрелил в мужчину. Полиция задержала 15-летнего злоумышленника.

Ранее в Хасавюрте сотрудница кофейни произвела выстрел из травматического пистолета в свою подругу. Пострадавшая с огнестрельным ранением головы была доставлена в медицинское учреждение. Как пояснила сама подозреваемая, пистолет принадлежал ее знакомому.

До этого в Подмосковье медики спасли 16-летнего подростка с пулей от пневматического ружья в сердце. Специалисты Детского центра имени Рошаля обнаружили инородный объект в полости перикарда и выполнили экстренную малоинвазивную операцию. Хирургам удалось извлечь пулю без выполнения разрезов.