22 августа 2025 в 18:37

Девушка захотела пошутить над подругой и выстрелила в нее

В Дагестане девушка выстрелила из травматического пистолета в подругу

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

В Хасавюрте сотрудница кофейни выстрелила из травматического пистолета в свою подругу, сообщили в пресс-службе МВД по республике. Инцидент произошел вечером 20 августа. В результате пострадавшая с ранением головы была доставлена в больницу.

20 августа 2025 года, примерно в 17:00, в одной из кофеен Хасавюрта работница заведения, 22-летняя местная жительница, из травматического пистолета произвела выстрел в сторону своей подруги, которая в результате произошедшего с ранением головы помещена в больницу, — говорится в сообщении ведомства.

Как рассказала сама подозреваемая, пистолет принадлежал ее знакомому. Она была уверена в отсутствии патронов и, желая пошутить, направила оружие на подругу, а затем нажала на спусковой крючок. Однако произошел выстрел, после которого очевидцы доставили раненую в медицинское учреждение. Оружие было изъято, в отдел полиции также доставлен владелец пистолета. Проводится расследование.

Ранее в Подмосковье спасли 16-летнего подростка с пулей от пневматического ружья в сердце. Медики Детского центра имени Рошаля обнаружили инородный объект в полости перикарда и провели срочную малоинвазивную операцию. Хирургам удалось извлечь пулю без единого разреза.

