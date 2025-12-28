Пятеро украинцев погибли в результате аварии в Польше

Шесть человек погибли в автомобильной аварии в Польше, передает издание Onet со ссылкой на прокуратуру Опольского воеводства. Согласно предварительным данным ведомства, пятеро из погибших — женщина и четверо мужчин — являются гражданами Украины.

Дорожное происшествие случилось 23 декабря на перекрестке около города Бжег. В результате столкновения двух автомобилей один из них загорелся. Обстоятельства и точные причины трагедии в настоящее время устанавливаются следственными органами.

Ранее в региональном главке МВД России сообщили, что три человека погибли в результате лобового столкновения на трассе в Выборгском районе Ленинградской области. По данным ведомства, причиной аварии стал выезд 35-летнего водителя автомобиля Mitsubishi Lancer на полосу встречного движения для обгона в запрещенном месте, где он столкнулся с машиной марки Changan Uni-K.

Кроме того, в управлении МВД России по Красноярскому краю сообщили, что на 1025-м километре трассы «Сибирь» произошло столкновение автомобиля ВАЗ с молоковозом Volvo. По информации ведомства, авария привела к гибели трех пассажиров легковой машины, а еще один пострадавший был госпитализирован.