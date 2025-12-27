Украина столкнулась с рядом серьезных вызовов, которые ставят под сомнение сохранение страны как устойчивого государственного образования, заявил в беседе с ТАСС член Совета по внешней и оборонной политике РФ Андрей Климов. По его словам, речь идет о сокращении численности населения, массовом оттоке граждан за рубеж, кризисе легитимности власти и отсутствии полноценных выборов.

До того как они (Украина. — NEWS.ru) стали суверенными, их население превышало 50 млн человек. Сейчас, по самым оптимистичным оценкам, на территории Украины реально находятся около 30 млн граждан, — подчеркнул собеседник агентства.

Он уточнил, что почти 4 млн украинцев находятся в странах Евросоюза и не собираются возвращаться. В России, по разным оценкам, проживает от 5 до 10 млн граждан Украины. Кроме того, многие из них переехали в США, Великобританию, Австралию и Новую Зеландию.

Это ли не признак того, что государственность разваливается? — задал риторический вопрос политик.

Ранее Климов заявил, что некоторые страны ЕС уже начали присматриваться к украинским землям. По его словам, прежде всего это касается Польши и Болгарии. В то же время он напомнил, что Крым, Севастополь, Запорожская и Херсонская области, а также ДНР и ЛНР закреплены в Конституции РФ как российские территории.