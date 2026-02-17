Зимняя Олимпиада — 2026
17 февраля 2026 в 17:17

Дело звезды «Девятой роты» о фейках про ВС России направили в Басманный суд

Генпрокуратура направила в Басманный суд дело Смольянинова о фейках про ВС РФ

Артур Смольянинов Артур Смольянинов Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости
Генпрокуратура России утвердила обвинительное заключение и направила в Басманный районный суд Москвы уголовное дело в отношении актера Артура Смольянинова (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), известного по ролям в фильмах «Девятая рота», «Жара» и «Духless», сообщили в пресс-службе ведомства. Рассмотрение уголовного дело о военных фейках в отношении артиста будет проходить в заочном формате.

В Генеральной прокуратуре РФ обвинительное заключение по уголовному делу в отношении актера Артура Смольянинова. Он заочно обвиняется по ч. 2 ст. 207.3 УК РФ, — отметили в пресс-службе.

Ранее, 12 февраля, в СК России сообщили, что Смольянинов объявлен в международный розыск, а на его имущество наложен арест. В ведомстве отметили, что следователи завершили дело артиста о фейках в отношении российской армии, ему заочно предъявлено обвинение.

До этого стало известно, что судебные приставы вновь открыли исполнительное производство в отношении заочно арестованного в России Смольянинова. В материалах мирового судьи говорится, что актер не уплатил в положенный срок платеж по взятому кредиту в банке. С него принудительно взыщут почти 95 тыс. рублей.

