Актер Смольянинов задолжал российскому банку десятки тысяч рублей ТАСС: с актера Смольянинова взыщут долг Сбербанку в размере 95 тыс. рублей

Судебные приставы вновь открыли исполнительное производство в отношении заочно арестованного в России и объявленного в международный розыск актера Артура Смольянинова (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), передает ТАСС со ссылкой на документы. С него взыщут неоплаченные долги по кредитам.

В материалах мирового судьи, поступивших судебным приставам, сказано, что Смольянинов не уплатил в положенный срок по взятому в Сбербанке кредиту. С актера принудительно взыщут почти 95 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что Черемушкинский суд Москвы оштрафовал Артура Смольянинова на 40 тыс. рублей за несоблюдение требований законодательства об иностранных агентах. Речь идет о непредоставлении иностранным агентом сведений о себе в уполномоченный орган.

Кроме того, судебные приставы в Москве изъяли его автомобиль за долги. Штрафы на сумму почти 200 тыс. рублей и просроченная ипотека стали причинами конфискации машины «Мазда СX-5». Арестованное имущество могут продать для погашения задолженностей.

Позже промоутер Игорь Сенгер рассказал, что покинувший Россию после начала СВО актер выступает бесплатно на концертных площадках в Германии. Платить за его творчество немецкая публика, по словам собеседника, не готова.