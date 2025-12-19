Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
19 декабря 2025 в 14:56

Путин заявил, что законы об иноагентах в других странах жестче российского

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Закон об иноагентах в России работает не так жестко, как в других странах мира, заявил президент РФ Владимир Путин на большой пресс-конференции, совмещенной с прямой линией, которая проходит в Гостином дворе. Глава государства подчеркнул, что инициатива не является отечественным изобретением. В качестве примера Путин привел США, где закон об иноагентах гораздо жестче.

Я хочу обратить ваше внимание на то, что это не наше изобретение. Этот закон был принят в целом ряде западных государств, в США — еще в 30-е годы прошлого века. Все эти законы являются гораздо более жесткими, там предусмотрено уголовное наказание вплоть до лишения свободы за деятельность в политической сфере при финансировании из-за рубежа, — подчеркнул президент.

Ранее президент заявил, что в России должно становиться модным рождение детей. Путин обратил внимание, что в 25 регионах уже зафиксирована положительная тенденция в демографической области.

Владимир Путин
иноагенты
законы
политика
