19 декабря 2025 в 16:05

Герой России раскрыл, какие люди считаются основным костяком в зоне СВО

Герой РФ Очир-Горяев: рожденные в 1990-е стали основным костяком в зоне СВО

Наран Очир-Горяев Наран Очир-Горяев Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Люди, родившиеся в 1990-е годы, стали основным костяком в зоне СВО, заявил Герой России Наран Очир-Горяев во время большой пресс-конференции и прямой линии в Москве с президентом РФ Владимиром Путиным. Он отметил, что на этих молодых людей можно равняться.

Дети 90-х — это основной костяк [в зоне СВО] сейчас, они герои, на них можно равняться, — сказал Очир-Горяев.

Ранее Путин заявил, что судьбу России не страшно будет передать в руки участникам СВО, однако их необходимо специально готовить. Он отметил, что уже несколько ветеранов успешно работают в президентской администрации. Отвечая на вопросы о назначениях участников СВО, Путин провел параллель с поколением героев Великой Отечественной войны, заявив, что сегодняшние бойцы ничем не уступают им.

До этого президент РФ на встрече с первым зампредом Совета Федерации, секретарем генсовета «Единой России» Владимиром Якушевым заявил, что работающие в органах власти ветераны СВО будут уделять особое внимание вопросам поддержки военнослужащих и их семей. В свою очередь Якушев сообщил, что по итогам выборов различного уровня в единый день голосования в 2025 году участники СВО получили 890 мандатов

