Путин ответил, записывал ли он когда-нибудь «кружочки» близким Путин заявил, что никогда не записывал видеоролики для близких в мессенджерах

Президент России Владимир Путин во время большой пресс-конференции и прямой линии в Москве признался, что никогда не записывал «видеокружочки» для своих близких в мессенджерах. Речь шла в том числе о детях и внуках, передает корреспондент NEWS.ru.

Нет, никогда этого не делал (не записывал «видеокружочки». — NEWS.ru), — сказал президент, отвечая на соответствующий вопрос.

Специальная программа «Итоги года с Владимиром Путиным», объединяющая прямую линию и большую пресс-конференцию, стартовала 19 декабря в 12:00 по московскому времени. Глава государства в прямом эфире отвечает на вопросы как от граждан России, так и от представителей СМИ. Кремль открыл прием вопросов 4 декабря. По последним данным, организаторам поступило уже более 3 млн обращений.

В частности, Путин в ходе прямой линии заявил, что с оккультными услугами в России нужно бороться. Он подчеркнул, что сатанизм (движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена), оккультные услуги и «всякие колдуны» наносят ущерб моральному состоянию граждан.