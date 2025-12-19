Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
19 декабря 2025 в 16:12

Путин высказался об оккультизме и «всяких колдунах»

Путин заявил, что с оккультными услугами в России надо бороться

Владимир Путин Владимир Путин Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
С оккультными услугами в России нужно бороться, заявил президент России Владимир Путин на большой пресс-конференции, совмещенной с прямой линией, которая проходит в Гостином дворе. Он подчеркнул, что сатанизм (движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена), оккультные услуги и «всякие колдуны» наносят ущерб моральному состоянию граждан.

Полностью согласен, сатанизм, оккультные услуги, всякие колдуны и так далее — бред просто, вводят людей в заблуждение, загоняют их в какой-то темный угол в прямом и переносном смысле этого слова. <…> С этим надо бороться, надо только это делать аккуратно с тем, чтобы не нарушать права человека, — ответил Путин.

Ранее сообщалось, что продажи книг по эзотерике на российском рынке, включая литературу по астрологии и руководства для карт Таро, сократились примерно на треть за прошедший год. В книжной сети «Читай-город» отметили, что наиболее значительное падение спроса — более чем на треть — зафиксировано именно в категории карт Таро и сопутствующих изданий.

До этого депутат Брянской областной думы Михаил Иванов заявил, что мистические программы вроде «Битвы экстрасенсов» потенциально влияют на совершение громких преступлений, а потому их необходимо запретить к показу на телевидении. По его словам, увлечение эзотерикой объединяет дела подозреваемого в убийстве нянь в Подмосковье и матери, обезглавившей ребенка в Балашихе.

