«Значительный спад»: россияне массово перестали верить в магию

Продажи книг по эзотерике на российском рынке, включая литературу по астрологии и руководства для карт Таро, сократились примерно на треть за прошедший год, сообщили РИА Новости в пресс-службе «Читай-города». В книжной сети отметили, что наиболее значительное падение спроса — более чем на треть — зафиксировано именно в категории карт Таро и сопутствующих изданий.

Ранее видеоплатформа Rutube совместно с телеканалом ТНТ представили новый еженедельный стрим «Экстрасенсы смотрят экстрасенсов». Дебютный эпизод проекта привлек свыше 700 тыс. зрителей.

Кроме того, заместитель председателя Всемирного русского народного собора, депутат Брянской областной думы Михаил Иванов заявил, что мистические программы вроде «Битвы экстрасенсов» потенциально влияют на совершение громких преступлений, а потому их необходимо запретить к показу на телевидении. По его словам, увлечение эзотерикой объединяет дела подозреваемого в убийстве нянь в Подмосковье и матери, обезглавившей ребенка в Балашихе.