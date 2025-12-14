Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
14 декабря 2025 в 09:14

«Значительный спад»: россияне массово перестали верить в магию

Спрос на эзотерическую литературу в России сократился на треть

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Продажи книг по эзотерике на российском рынке, включая литературу по астрологии и руководства для карт Таро, сократились примерно на треть за прошедший год, сообщили РИА Новости в пресс-службе «Читай-города». В книжной сети отметили, что наиболее значительное падение спроса — более чем на треть — зафиксировано именно в категории карт Таро и сопутствующих изданий.

За прошедший год российский рынок эзотерических книг пережил значительный спад: общие продажи в этой категории сократились примерно на треть. <…> Наиболее существенно сократился спрос на карты Таро и сопутствующие руководства — более чем на треть, — говорится в сообщении.

Ранее видеоплатформа Rutube совместно с телеканалом ТНТ представили новый еженедельный стрим «Экстрасенсы смотрят экстрасенсов». Дебютный эпизод проекта привлек свыше 700 тыс. зрителей.

Кроме того, заместитель председателя Всемирного русского народного собора, депутат Брянской областной думы Михаил Иванов заявил, что мистические программы вроде «Битвы экстрасенсов» потенциально влияют на совершение громких преступлений, а потому их необходимо запретить к показу на телевидении. По его словам, увлечение эзотерикой объединяет дела подозреваемого в убийстве нянь в Подмосковье и матери, обезглавившей ребенка в Балашихе.

магия
литература
Россия
продажи
