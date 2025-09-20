Лица, пронизанные иглами: поклонники вуду надругались над трупом в морге

Во Владивостоке двое сотрудников морга зашили в труп пакет с восковыми фигурами, фотографиями и иглами. Предположительно, они проводили магический обряд. Что теперь им грозит, как об этом узнали родственники покойного, зачем люди идут на подобное — в материале NEWS.ru.

Что сотрудники морга вшили в тело покойника

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Приморья, сотрудники краевого бюро судебно-медицинской экспертизы «вступили между собой в преступный сговор», направленный на надругательство над трупом.

«По версии следствия, женщина договорилась с неустановленным лицом о том, что она окажет содействие в помещении в тело умершего, находящееся в морге, пакета с тремя фигурками из воска и прикрепленными к ним фотоснимками лиц, пронизанных иглами», — сообщили в пресс-службе.

Руки и ноги фигурок были обвязаны шнурками и тремя пластинами с изображениями иероглифов, говорят в ведомстве. Затем женщина обратилась к коллеге, который, находясь в морге, поместил в тело пакет и зашил разрез на трупе.

«Его обнаружили во время бальзамирования в грудной клетке», — дополнили в пресс-службе.

Как сотрудники морга объясняют свои действия

Патологоанатомы — уже бывшие сотрудники бюро судмедэкспертизы. Один из них — 53-летний санитар Алексей, которому позвонили журналисты местной «КП». В приморском морге он работал около двух лет.

«Это лаборант меня попросила вшить пакет в труп мужчины. Про куклу вуду я узнал, только когда началось следствие», — поделился он с журналистами.

В социальных сетях мужчины отсылок к колдовству нет, только лишь группы для знакомств с женщинами. Судя по ним, он хотел найти себе подругу-американку.

«Лаборант работала со мной в судэкспертизе. Адекватная женщина. Никаких денег мне за это не заплатили. Мы в тела вшиваем ветошь (делается это для того, чтобы пустоты в теле не заполнялись жидкостью. — NEWS.ru), и поэтому я пакет не раскрывал даже. Он был просто белый, непрозрачный», — рассказал Алексей.

Он сообщил, что лаборант, ее зовут Татьяна, не знала человека, труп которого они использовали. Сама женщина утверждает, что даже не подозревала, что в пакете.

«Мы сами были в неведении, что там и как там», — сообщила журналистам она.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Зачем сотрудники морга вшили пакет в тело

Возможно, сотрудники морга из Владивостока наводили на кого-то порчу по заказу, предположил в беседе с NEWS.ru криминалист Михаил Игнатов. Некоторые «колдуны» и «ведьмы» зарабатывают на подобном.

«Я считаю это шарлатанством, но кто знает? Может, в этом что-то есть. Считается, что после того, как покойника похоронили с куколками вуду и фотографиями, начинает работать порча на смерть. И тот человек, на кого наведено проклятие, начнет чахнуть и умрет», — заявил эксперт.

По его словам, все это оккультный обряд, потому как кукла вуду — это известный атрибут древней магической традиции. Тем более некоторые люди до сих пор поклоняются темным силам. На кладбищах часто можно увидеть оставленные фигурки, свечи и прочие эзотерические символы. Тело умершего может рассматриваться как мощный ресурс для обрядов.

«Возможно, кто-то из работников морга пребывал в одурманенном состоянии и решил зашить в тело куклу. Или узнал в трупе злейшего врага и решил поглумиться над ним. Тут необходимо выяснить, были ли у них связи при жизни и, если да, в каких отношениях между собой они были», — предположил Игнатов.

Какую ответственность понесут сотрудники морга

По данным судов Владивостока, теперь работники морга обвиняются в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 244 УК РФ (надругательство над телами умерших и местами их захоронения). Адвокат и правозащитник Александр Карабанов рассказал NEWS.ru, что по ней свободы можно лишиться на пять лет.

«Этот случай очень интересен с точки зрения криминалистики. Следователь должен установить истинные мотивы такого аморального поведения», — заметил эксперт.

По его словам, преступные действия квалифицированы следователями совершенно верно. Поэтому посчитать их сатанизмом (международное движение сатанизма признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена) нельзя. Следовательно, под статью 280 УК РФ (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности) они не подпадают.

«Тем более в нашей стране уголовной ответственности за сатанизм пока нет, но есть административная», — продолжил Карабанов.

Случаи, когда россияне обращаются за помощью к гадалкам и экстрасенсам, встречаются повсеместно, заметил юрист. Например, пару лет назад в Москве за мошенничество была арестована группа гадалок. Они проводили разные обряды по снятию сглаза, привороту, «лечению». Часто попадали на случайные похороны, под видом прощания клали в гроб фото человека, на которого хотели навести порчу.

«На вопрос, зачем в морге Владивостока зашили в труп куклу вуду, должны ответить психиатры. В обязательном порядке нужно провести судебно-психиатрическую экспертизу, где можно поставить вопрос о наличии каких-то психиатрических отклонений у работников морга», — сообщил Карабанов.

Читайте также:

Черная магия или сумки? Зачем сотрудник морга продавал кожу и мозги трупов

Летают на метле, вызывают джиннов: где в мире преследуют за колдовство

Гноят трупы и требуют деньги: что происходит с моргами в Тольятти

Магия цифр: действительно ли россияне стали меньше верить в мистику

Сколько колдуны зарабатывают в России