Епископ рассказал о вреде эзотерических практик

Епископ Питирим: одного посещения гадалки достаточно, чтобы демоны вошли в душу

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Даже одно посещение гадалки, пусть и с благой целью, к примеру, узнать о судьбе военнослужащего, может привести к тому, что демоны войдут в душу, заявил епископ Скопинский и Шацкий Питирим. По его словам, переданным «МК в Рязани», магия и другие подобные практики наносят вред стране, и призвал к покаянию.

Одного посещения бабки-гадалки, чтобы узнать, жив воин или не жив, достаточно, чтобы получить проклятие, чтобы демоны вошли в душу, — предупредил епископ.

Ранее психолог Марианна Абравитова заявила, что в России растет интерес к мистике и эзотерике, поскольку люди хотят снизить уровень тревожности и обрести надежду в нестабильное время. Она также отметила влияние телевидения и развлекательных шоу на популяризацию темы экстрасенсорики. По ее словам, герои — это артисты и люди с харизмой.

