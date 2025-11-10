В Ватикане расследуют дело против епископа-педофила Ватикан начал расследовать дело против епископа Сорносы о насилии над детьми

Ватикан приступил к расследованию дела против испанского епископа Кадиса и Сеуты Рафаэля Сорносы, пишет El País. По данным источника, его подозревают в сексуальном насилии над детьми.

Газета отмечает, что события, предположительно, произошли в период 90-х, когда Сорноса был священником в Хетафе. Тогда епископ руководил епархиальной семинарией. Летом 2025 года жертва отправила почтой жалобу в дикастерию по вероучению, где рассказала о случившемся.

Случай стал первым в Испании, когда церковь начала расследование против епископа по подозрению в насилии над несовершеннолетними. Детали и обстоятельства случившегося выясняются. Сам священник случившееся не комментировал.

Ранее в Великобритании суд признал виновным 18-летнего жителя Суррея Томаса Уоллера в педофилии. Парень растлевал как минимум троих несовершеннолетних и снимал свои преступления на видео. Инициатором дела стала мать трехлетнего мальчика, который стал жертвой в 2024 году и рассказал маме, что его насилует сотрудник детского сада.