Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
10 ноября 2025 в 10:38

В Ватикане расследуют дело против епископа-педофила

Ватикан начал расследовать дело против епископа Сорносы о насилии над детьми

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Ватикан приступил к расследованию дела против испанского епископа Кадиса и Сеуты Рафаэля Сорносы, пишет El País. По данным источника, его подозревают в сексуальном насилии над детьми.

Газета отмечает, что события, предположительно, произошли в период 90-х, когда Сорноса был священником в Хетафе. Тогда епископ руководил епархиальной семинарией. Летом 2025 года жертва отправила почтой жалобу в дикастерию по вероучению, где рассказала о случившемся.

Случай стал первым в Испании, когда церковь начала расследование против епископа по подозрению в насилии над несовершеннолетними. Детали и обстоятельства случившегося выясняются. Сам священник случившееся не комментировал.

Ранее в Великобритании суд признал виновным 18-летнего жителя Суррея Томаса Уоллера в педофилии. Парень растлевал как минимум троих несовершеннолетних и снимал свои преступления на видео. Инициатором дела стала мать трехлетнего мальчика, который стал жертвой в 2024 году и рассказал маме, что его насилует сотрудник детского сада.

Ватикан
расследования
педофилия
епископы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В ОП РФ назвали главную особенность форума «Сообщество» в 2025 году
Стало известно, представители каких профессий в России довольны работой
В США рассказали, сколько осталось Зеленскому
Вдова убитого Листьева показала редкое фото мужа с покойным Николаевым
Наступление ВС РФ на Харьков 10 ноября: кольцо вокруг Купянска смыкается
Появились детали задержания обвиняемого в подрыве «Северных потоков»
В Казахстане раскрыли, что обсудили Токаев и Мантуров в ходе встречи
Украинские власти раскрыли масштабы проблем с электроэнергией
Шотландский магазин грабят почти каждый день
Автоэксперт объяснил, чем опасны шины с «потерянными» шипами
В Приморском крае тигр украл собаку
СК возбудил уголовное дело об угрозе убийством Ларисе Долиной
Ушел из жизни рекордсмен НБА по количеству матчей в роли тренера
Физрук пытался задушить ребенка в детсаду за баловство
В Совфеде ответили на «отмену» Киевом династии Романовых
Раскрыто, кто стоит за организацией обысков у соратников Зеленского
Считавшаяся погибшей россиянка из Суджи нашлась живой
В России появится аналог автомобильного утильсбора для электроники
Трамп помиловал своего бывшего адвоката и экс-мэра Нью-Йорка
Германия выдала ордер на арест подорвавших «Северные потоки» украинцев
Дальше
Самое популярное
Изысканный ужин всего за полчаса: готовим домашний кордон блю
Семья и жизнь

Изысканный ужин всего за полчаса: готовим домашний кордон блю

Рецепт закуски из лаваша «Сырные палочки» — хрустящее удовольствие
Семья и жизнь

Рецепт закуски из лаваша «Сырные палочки» — хрустящее удовольствие

Вместо чая и кофе с утра — назван напиток, улучшающий работу мозга
Семья и жизнь

Вместо чая и кофе с утра — назван напиток, улучшающий работу мозга

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.