Юный нянь-педофил: дорвавшийся до детского сада извращенец сядет на 17 лет?

В Великобритании суд признал виновным 18-летнего жителя Суррея Томаса Уоллера. Юный педофил растлевал как минимум троих детей, снимая свои издевательства на видео. NEWS.ru рассказывает, что известно об этом уголовном деле.

Нянь-насильник

Инициатором дела стала мать одного из пострадавших мальчиков. В 2024 году, когда было совершено преступление, ее сыну было всего три года. Мальчик рассказал маме, что один из сотрудников детского сада насилует его.

«Меня очень пугает, что он может делать это в таком юном возрасте и с таким расчетом. Сын рассказал мне, насколько это возможно для речи трехлетнего ребенка, что подвергся сексуальному насилию в детском саду со стороны одного из сотрудников, что меня очень шокировало», — рассказывает мать пострадавшего мальчика в интервью Би-би-си.

Женщина поделилась с журналистами, что попыталась сохранить спокойствие, чтобы уточнить, действительно ли сын говорит то, о чем она подумала.

«Услышав это, я сохраняла спокойствие и задавала ему несколько вопросов о том, что он мне рассказывал, пытаясь заставить его повторить. Я расспрашивала его разными способами, чтобы убедиться, что его история реальна и последовательна. И действительно, он все больше и больше объяснял произошедшее», — рассказала женщина.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

До 17 лет колонии

Уоллер был задержан в тот же вечер, когда мать обратилась в полицию. Юноше на тот момент было 17 лет, но он уже успел пройти курсы по работе с дошкольниками и занял должность в одном из детских садов. Сторона обвинения настаивает, что молодой человек должен отвечать по всей строгости закона, хотя и был несовершеннолетним на момент совершения преступления. В таком случае ему будет грозить срок до 17 лет лишения свободы.

Уоллер был признан виновным в ряде преступлений, включая изнасилование, склонение ребенка к участию в сексуальных действиях и съемку непристойных изображений с детьми.

Адвокат Королевской прокурорской службы Рио Пахлаванпур направил в суд записку о приговоре, в которой указал, что преступления «слишком серьезны, чтобы рассматриваться судом по делам несовершеннолетних».

В суд ходит с мамой

Журналист Би-би-си успел подловить Уоллера на выходе из здания суда, чтобы задать ему несколько вопросов. Но молодой человек, который до назначения наказания продолжает находиться на свободе, ограничился фразой «Никаких комментариев» и сел в свой автомобиль.

По данным Daily Mail, юноша почти всегда домогался своих жертв в туалете учебного учреждения. Известно, что на заседаниях суда насильника сопровождает мать.

