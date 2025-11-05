«Лилю нашли в подвале с ребенком»: семь человек сгорели в Сургуте

В Сургуте четверо детей и трое взрослых погибли при пожаре в частном доме. NEWS.ru рассказывает, что известно о ситуации.

«В сентябре должен был в садик пойти»

В ночь на 5 ноября в Сургуте сгорел частный дом на территории садоводческого-огороднического товарищества «Прибрежный-1». В двухэтажной постройке на пепелище нашли семь трупов. В том числе погибли четверо детей.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам). Все обстоятельства, причины произошедшего и личности погибших устанавливаются. Предварительно, среди погибших есть дети», — рассказали в управлении Следственного комитета по Югре.

Соседка рассказала изданию «Мегаполис», кто именно погиб в пожаре. По ее словам, все жертвы ЧП — родственники.

«Сама Лиля [погибла]. Потом средняя дочь в седьмой класс пошла. Кузя в пятый класс пошел. Генка в садик ходил, он должен был в сентябре пойти в школу. И Катя, внучка, ей должно было в январе быть три года. И двое у них там родственники приехали к ее мужу, две сестры, я так понимаю», — рассказала соседка.

Возбуждено дело по статье о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам. Назначены профильные экспертизы.

Выжили трое

При пожаре выжили три человека, сообщили в городской администрации. Двое выбрались из горящего дома сами. Еще одного с ожогами доставили в больницу. Огонь полностью уничтожил дом.

«Пожарная охрана прибыла к месту происшествия сегодня, 05.11.2025, в 03:29. В 05:16 пожар был ликвидирован. Дом уничтожен огнем полностью. Два человека выбрались из горящего дома самостоятельно. Еще один с ожогами доставлен в больницу. Сейчас он под наблюдением врачей. Пострадавшим будет оказана необходимая помощь», — рассказали в администрации.

В департаменте здравоохранения сообщили, что один из выживших находится в тяжелом состоянии.

«Пострадавший мужчина находится в тяжелом состоянии в Сургутской городской клинической больнице. Медицинская помощь оказывается в полном объеме, состояние пациента находится под постоянным наблюдением врачей», — поделились в ведомстве.

По словам соседки, тело матери семейства нашли в подвале вместе с ребенком. Женщина полагает, что женщина пыталась спастись, но не было путей отхода на улицу.

«Лилю, как мне известно, нашли в подвале. Она была с ребенком. Видно, может быть, проснулась, схватила ребенка какого-то и, может быть, попыталась выйти на улицу через дверь, но второй этаж обвалился», — рассказывает соседка.

Старшая дочь Лилии со своим мужем, по словам женщины, выбежали из дома в нижнем белье. Также, по ее словам, спасатели вывели из дома отца семейства.

«Я добежала столба и увидела, что уже горит второй этаж. И вот этого мужа, который выпрыгнул в окно, его вели в одних трусах. Ну видно было, что у него ноги то ли содранные, то ли что-то такое. Но ночью было, поэтому я не разглядывала», — рассказывает женщина.

Губернатор Югры Руслан Кухарук взял ситуацию под личный контроль и поручил оказать всю необходимую помощь пострадавшим и семьям погибших. Глава региона выразил соболезнования родным погибших.

От взрыва грохотали стаканы

Тушили пожар 39 человек и 11 единиц техники. Причиной пожара могло стать возгорание электроприбора. Исполняющий обязанности окружного прокурора Андрей Зиганьшин лично выезжал на место происшествия.

«В рамках проверки будет дана оценка соблюдению требований противопожарного законодательства, обеспечено всестороннее и тщательное выяснение всех причин и условий произошедшего, определена степень ответственности виновных лиц», — рассказали в пресс-службе прокуратуры.

Один из местных жителей в чате издания «Сургут 24» пишет, что в доме, по слухам, мог взорваться газовый баллон.

Соседка поделилась в интервью «Мегаполис», что, прежде чем она стала свидетелем пожара, она услышала два хлопка. Первый был довольно глухой, второй — громче.

«Ни гари не было, ни запаха дыма, вообще ничего не было, абсолютно, от слова совсем. Зашла домой, маленько согрелась, а легла буквально минут 20–30. И опять произошел, ну это уже был более мощный хлопок, потому что даже стаканы на столе дрогнули», — рассказала женщина.

