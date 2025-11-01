Кровь, голова и карты таро: человек в плаще кошмарит семью под Ростовом

В Ростовской области семейство стало жертвой преследования сатаниста (Международное движение сатанизма/сатанистов признано в РФ экстремистским и запрещено). Страшный образ смогла зафиксировать камера уличного видеонаблюдения.

Человек в черном плаще

История разворачивается в частном секторе города Красный Сулин. Жительница одного из дворов Кристина столкнулась с регулярными актами запугивания, пишет «Инфо 24».

Возле ворот ее дома неизвестные рисуют пентаграммы и проводят обряды с кровью, напоминающие ритуалы для вызова демонов. Пострадавшая уже обращалась за помощью к правоохранителям, но пока безрезультатно. Кристина обратилась с жалобой к председателю СК Александру Бастрыкину, поскольку считает, что ее семья находится в реальной опасности.

В ночь на 1 ноября неизвестный в черном плаще с покрытой головой принес к ее дому коровью голову, нарисовал вокруг пентаграмму и раскидал карты таро.

Маме стало хуже

Кристина сетует, что ее мать тяжело больна, а происходящее усугубляет ее состояние. Сама Кристина и ее ребенок сильно напуганы.

Telegram-канал Baza пишет со ссылкой на тарологов, что у порога некто оставил аркан «Смерть» и «десятку мечей». Эти карты используются в ритуалах на тяжелую болезнь и скорую кончину.

Полиция начала проверку

Как пишет Telegram-канал «Красный Сулин — Ростовская область», в полиции Красного Сулина начали расследование после обнаружения обезглавленной коровы и сообщений о возможных демонических обрядах. Какую статью могут инкриминировать злоумышленнику, не уточняется.

Под одной из публикаций в этом канале видно, что происшествием заинтересовались в местной администрации.

В сентябре Росфинмониторинг включил «международное движение сатанизма» в перечень организаций и лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.

Оккультные когти

Ранее в подмосковной Балашихе в сгоревшем доме найдены тела супругов. В жилье также были обнаружены предметы оккультизма. Отмечается, что мужчина был найден без сознания, реанимационные мероприятия не привели к успеху. Он, предварительно, скончался от отравления угарным газом. На теле женщины насчитали семь ножевых ранений.

При осмотре дома были найдены необычные предметы: ритуальные когти для забора крови, ножи, оккультная литература, метлы и символы в виде пентаграмм, пишут СМИ. Была ли супружеская пара как-то связана с сатанизмом, не уточнялось. Следователи заявили, что пожар начался одновременно в двух местах, что может свидетельствовать о поджоге.

СМИ писали, что погибшие — супруги Охотовы. Они были предпринимателями, их фирма устанавливала и ремонтировала кондиционеры. Мужчина одновременно был учредителем и гендиректором компании. Его жена в основном занималась психологией, специализировалась на семейных отношениях, вела паблик в соцсетях, в котором не только рассказывала о своих практиках, но и обещала «исправить характер детей и внуков клиентов, исцеляла от родовых травм и самоуничтожения».

«Часто ссорились. Первая жена у него умерла, дети с бабушкой жили. Они взрослые уже. Он вообще добрый человек был, собак кормил», — сообщала телеканалу соседка.

