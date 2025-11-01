«Если бы я был женщиной»: осужденный учитель настаивает, что он не педофил

«Если бы я был женщиной»: осужденный учитель настаивает, что он не педофил

Преподавателю из Сортавалы вынесли суровый приговор за сексуальные домогательства в отношении ребенка. Мужчина намерен оспорить приговор.

16 лет колонии

Суд в Карелии вынес приговор 41-летнему преподавателю школы иностранных языков из Сортавалы, обвинявшемуся в педофилии. Мужчина — гражданин Армении — проведет за решеткой 16 лет и на 15 лет лишится права работать в сфере образования.

Как установило следствие, весной 2025 года педагог совершил преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетней. По данным следствия, он подверг сексуальным домогательствам свою восьмилетнюю ученицу. Девочка рассказала о произошедшем родителям, которые немедленно обратились в правоохранительные органы, пишет издание «Фактор».

Приговорили к лечению

По решению суда, осужденный будет отбывать наказание в колонии строгого режима. Кроме того, в течение всего срока заключения он обязан проходить принудительное амбулаторное психиатрическое лечение и наблюдение. Это означает, что психиатрическая экспертиза выявила у него некоторые отклонения, требующие купирования с помощью медикаментов. Но диагноз осужденного не раскрывается.

При этом издание «Daily Карелия» опубликовало обращение педагога, которое предоставил его адвокат. В нем мужчина уверяет, что готов «тысячу раз пройти проверку на полиграфе», чтобы доказать свою невиновность.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

«Если бы на моем месте была женщина»

В обращении к общественности педагог признает, что имел тактильный контакт со своими подопечными, но настаивает, что в этом не было никакого сексуального контекста. Он уверен, что к женщине на его месте не было бы таких претензий.

«Естественно, я не отрицаю сам факт того, что образовательный процесс подразумевает подачу знаний и в игровой форме, и того, что доверительное, дружеское отношение, и встречи и прощания с детьми сопровождаются объятиями в том числе. Этому были также свидетелями все родители. И в этом нет и не было никогда никакого подтекста. Уверен, что если бы вместо меня была бы педагог-женщина, то всё это не вызывало бы такой реакции», — написал мужчина.

Он также добавил, что не стремился скрыться от следствия, сам приходил на все допросы, зная о тяжести инкриминируемого ему деяния.

Родителей, написавших на него заявление, мужчина попросил допустить мысль, что они ошибаются. Он также поблагодарил родителей и коллег, которые не поверили в предъявленные ему обвинения.

Читайте также:

Изнасиловал учительницу и убил ее мужа: в Белгороде ищут маньяка

«Идиотский» поступок: жена рэпера стирала части его трупа в машинке

Тела свисали из окон: 18 лет назад в Тольятти взорвался автобус

Добивал девочку трубой: обаятельный фотограф оказался педофилом-убийцей

Сменить обстановку: ангарский маньяк увеличил список своих жертв