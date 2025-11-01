Сменить обстановку: ангарский маньяк увеличил список своих жертв

В Ангарске следователи завершили расследование еще одного уголовного дела против маньяка Михаила Попкова. Но не все представители общественности воспринимают это как победу правосудия. NEWS.ru рассказывает о подробностях ситуации.

Задушил двух женщин?

Количество жертв ангарского маньяка Попкова достигло 91. В новом эпизоде его обвиняют в убийстве двух женщин. По версии следствия, в августе 2008 года обвиняемый подъехал на автомобиле к участку, расположенному на Московском тракте в городе Ангарске, чтобы поменять пробитое колесо.

Попков рассказал следствию, что там он встретил двух 27-летних незнакомок. По его мнению, женщины были под воздействием наркотиков, между ними произошла ссора. В ходе конфликта, пока одна из женщин сидела в салоне его автомобиля, маньяк задушил веревкой ее подругу, находившуюся на улице.

По версии следствия, убедившись, что жертва не подает признаков жизни, фигурант вернулся к авто, вывел из него вторую жертву и убил ее аналогичным способом.

Попков вину в инкриминируемом деянии признал полностью. 61-летний обвиняемый в настоящее время находится под стражей.

«Видит только сокамерника, сотрудников и собак»

Криминалист Михаил Игнатов в разговоре с NEWS.ru заявил, что Попков заявляет о новых жертвах лишь потому, что хочет разнообразить свою жизнь. Суд назначил ему пожизненное лишение свободы, а провести остаток жизни в одной колонии ему не хочется.

«Любой выезд на место преступления, выезд на следственные действия это уже разнообразие, это уже интересы и облегченные условия содержания. То есть ему уже легче находиться в колонии для пожизненных. А когда его привозят сюда, он здесь находится в следственных изоляторах. Тут совсем другая жизнь, общество и общение разное. Это просто разнообразие его будничной жизни пожизненника, где он видит только одного своего сокамерника и сотрудников, которые водят его на прогулку, и собак, которые ему пятки кусают», — говорит Игнатов.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Криминалист уверен, что Попков будет делать такие признания каждый год, чтобы выезжать как бы в путешествие. К тому же после каждого заявления о нем пишут все СМИ, и ему это льстит, считает Игнатов.

«Развлекается признаниями»

Председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов назвал новое дело ангарского маньяка «надругательством над правосудием и моралью».

«Потому что можно бесконечно рассуждать о гуманизме, о ценности человеческой жизни, но все эти разговоры разбиваются об один чудовищный факт: серийный убийца Попков сидит уже 13 лет, а между тем ему 61 год, и он может прожить еще не одно десятилетие, развлекаясь очередными „признаниями“», — заявил Миронов в комментарии RTVI.

При этом Миронов утверждает, что каждое новое преступление, в котором признается Попков, остается «по сути безнаказанным». Отдельно он отметил, что государство тратит деньги на расследование этих преступлений.

