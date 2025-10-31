Ангарский маньяк предстанет перед судом по делу о двойном убийстве СК: дело о последнем двойном убийстве ангарского маньяка направлено в суд

Дело об убийстве двух женщин маньяком из Ангарска Михаилом Попковым, возбужденное в 2008 году, направлено в суд, сообщили в Следственном комитете России. По данным ведомства, фигурант признал вину полностью. На счету Попкова 91 убийство и три покушения на убийство.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, — сказано в сообщении.

Инцидент произошел в августе 2008 года. По версии следствия, Попков подъехал на автомобиле к участку на Московском тракте в Ангарске, чтобы поменять пробитое колесо, где встретил двух ранее ему не знакомых 27-летних женщин. В ходе знакомства вспыхнула ссора, так как, по мнению маньяка, они находились под воздействием наркотиков. Пока одна из жертв сидела в салоне его автомобиля, подозреваемый накинул на шею ее подруге, находившейся на улице, веревку и задушил. После этого Попков вернулся к машине, вывел из нее вторую женщину и совершил убийство аналогичным способом, утверждает следствие.

До этого криминалист Михаил Игнатов заявил, что признательные показания Попкова позволят семьям жертв проститься с ними и похоронить останки. По его словам, неизвестно, в скольких еще преступлениях признается ангарский маньяк в будущем.