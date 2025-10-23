Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
23 октября 2025 в 17:30

Ритуальные когти и ножи: в оккультном доме нашли тела россиян, что известно

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

В подмосковной Балашихе в сгоревшем доме найдены тела супругов, сообщил Telegram-канал Baza. В жилье также были обнаружены предметы оккультизма. Была ли семья связана с сатанистами (движение сатанизма признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена)?

Что известно о гибели семьи в Балашихе

По данным следствия, 22 октября в доме в деревне Соболихе в городском округе Балашиха произошел пожар, соседи вызвали экстренные службы. Приехавшие сотрудники обнаружили, что дверь в дом закрыта изнутри, для ее вскрытия были вызваны сотрудники МЧС.

«При тушении пожара обнаружено тело женщины с колото-резаными ранениями. Также на втором этаже дома вблизи одного из очагов возгорания обнаружено тело супруга погибшей», — рассказали в подмосковный главке СК РФ.

Отмечается, что мужчина был найден без сознания, реанимационные мероприятия не привели к успеху. Он, предварительно, скончался от отравления угарным газом. На теле женщины насчитали семь ножевых ранений.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Кроме того, при осмотре дома были найдены необычные предметы: ритуальные когти для забора крови, ножи, оккультная литература, метлы и символы в виде пентаграмм, пишут СМИ. Была ли супружеская пара как-то связана с сатанизмом, пока неизвестно.

Следователи заявили, что пожар начался одновременно в двух местах, что может свидетельствовать о поджоге. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.

«Возбуждено уголовное дело по факту убийства 51-летней местной жительницы (ч. 1 ст. 105 УК РФ)», — сообщили в подмосковном главке СК.

Что известно о погибших в Балашихе

По информации телеканала РЕН ТВ, погибшие — супруги Охотовы. Они были предпринимателями, их фирма устанавливала и ремонтировала кондиционеры. Мужчина одновременно был учредителем и гендиректором компании. Его жена в основном занималась психологией, специализировалась на семейных отношениях, вела паблик в соцсетях, в котором не только рассказывала о своих практиках, но и обещала «исправить характер детей и внуков клиентов, исцеляла от родовых травм и самоуничтожения».

«Часто ссорились. Первая жена у него умерла, дети с бабушкой жили. Они взрослые уже. Он вообще добрый человек был, собак кормил», — сообщила телеканалу соседка.

Анастасия Яланская
А. Яланская
