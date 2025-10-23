В Подмосковье нашли тела супругов в доме с оккультными предметами

В подмосковной Балашихе в сгоревшем доме найдены тела супругов, сообщает Telegram-канал Baza. У женщины обнаружены ножевые ранения, мужчина скончался от отравления угарным газом.

При осмотре дома были обнаружены необычные предметы: ритуальные когти для забора крови, ножи, оккультная литература, метлы и символы в виде пентаграмм. Следователи установили, что пожар начался одновременно в двух местах, что может свидетельствовать о поджоге.

Ранее суд в Пскове постановил уничтожить экземпляр «Сатанинской Библии» (движение сатанизма признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена), изъятый у гражданина при попытке ввоза из Эстонии. Книгу нашли у него при досмотре на таможне. На нарушителя составили административные протоколы.

Ранее Зеленоградский районный суд Москвы оштрафовал местную жительницу Элину Городилину за использование одежды и аксессуаров с изображениями сатанинской символогии. У гражданки также изъяли предметы, являвшиеся вещественными доказательствами по административному правонарушению.