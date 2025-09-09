Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
09 сентября 2025 в 18:06

Россиянку обвинили в пропаганде сатанизма из-за символов на куртке и сумке

Жительницу Зеленограда оштрафовали за символы сатанизма на куртке и сумке

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Жительницу Зеленограда Элину Городилину оштрафовали за ношение куртки и сумки с нарисованными на них символами сатанизма, сообщает ТАСС со ссылкой на материалы дела. Такое решение принял Зеленоградский районный суд Москвы. Кроме того, у девушки конфисковали предметы административного правонарушения.

Признать Городилину Элину Артуровну виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.3 КоАП РФ (пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики либо атрибутики или символики экстремистских организаций), — говорится в документе.

Уточняется, что изначально девушку вызвали для беседы в полицию из-за опубликованных ею рун, считающихся сатанинскими символами. Однако уже в отделении внимание правоохранителей переключилось на одежду правонарушительницы, на которой была изображена пентаграмма.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов прокомментировал признание сатанизма экстремистским в России. Он обратил внимание, что в стране последователей движения не так много, хотя они часто фигурируют в криминальной хронике.

Зеленоград
Калининградская область
суды
сатанизм
штрафы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Израиле признались, кто разрешил Тель-Авиву бомбить Катар
Умер знаменитый советский кукловод
Военблогер Алехин пообещал прояснить ситуацию с отмыванием денег для ВС РФ
Президент Египта раскрыл, к чему привел израильский удар по Катару
В Госдуме пригрозили Европе мощным оружием России
Скандальное дело о зоогостинице будет расследоваться по-другому
Россиянам объяснили, почему фотографировать женщин в Турции опасно
«Получил, что хотел»: Зеленский признал победу Путина на Аляске
Эстонии пришлось отказаться от большого числа американского оружия
Эксперт по стилю перечислила главные тренды осенней обуви
«Выйди и проиграй»: тренер Хабиба раскрыл секрет победителя
Эксперт раскрыл главное условие для оживления авторынка в России
Директор ЗАЭС объяснил, к чему могут привести удары ВСУ
Собянин открыл в Москве новый мост Академика Королева
Ученые обнаружили новые генетические факторы развития диабета
«Кошелек» Зеленского вернулся на Украину после «командировки» в Европе
Слабослышащая женщина родила 11-го ребенка
Следователи разбираются в «оргии» с участием шестилетней девочки
Огненная метель и холод до -25? Погода в Москве в декабре: чего ждать
На Украине разворачивают тотальную национализацию
Дальше
Самое популярное
Симоньян страшно и тяжело больна: какой диагноз, что известно
Россия

Симоньян страшно и тяжело больна: какой диагноз, что известно

«Пацаны, не удивляйтесь»: пленный ВСУ оказался в госпитале с наемниками
Европа

«Пацаны, не удивляйтесь»: пленный ВСУ оказался в госпитале с наемниками

Лондон в трауре, возвращение Пугачевой, нокаут от Путина: что будет дальше
Россия

Лондон в трауре, возвращение Пугачевой, нокаут от Путина: что будет дальше

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.