Россиянку обвинили в пропаганде сатанизма из-за символов на куртке и сумке

Жительницу Зеленограда Элину Городилину оштрафовали за ношение куртки и сумки с нарисованными на них символами сатанизма, сообщает ТАСС со ссылкой на материалы дела. Такое решение принял Зеленоградский районный суд Москвы. Кроме того, у девушки конфисковали предметы административного правонарушения.

Признать Городилину Элину Артуровну виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.3 КоАП РФ (пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики либо атрибутики или символики экстремистских организаций), — говорится в документе.

Уточняется, что изначально девушку вызвали для беседы в полицию из-за опубликованных ею рун, считающихся сатанинскими символами. Однако уже в отделении внимание правоохранителей переключилось на одежду правонарушительницы, на которой была изображена пентаграмма.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов прокомментировал признание сатанизма экстремистским в России. Он обратил внимание, что в стране последователей движения не так много, хотя они часто фигурируют в криминальной хронике.