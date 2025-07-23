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23 июля 2025 в 15:59

«Вполне безобидное»: Милонов «посчитал» количество сатанистов в России

Депутат Милонов заявил, что сатанистов в России мало

Виталий Милонов Виталий Милонов Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

В России последователей сатанизма не так много, хотя они часто фигурируют в криминальной хронике, заявил депутат Госдумы Виталий Милонов в комментарии «Газете.Ru». Таким образом он прокомментировал признание движения экстремистским.

Да, их не такое большое количество, тем не менее это есть. Поэтому такое решение нужно было принять, — отметил парламентарий.

Милонов добавил, что число 666, которое связывают с сатанистским движением, само по себе безобидно и не связано напрямую с ним, если не вкладывать в него сакральный смысл. По его словам, страница с таким номером есть и в Священном Писании, поэтому это число не имеет отношения к решению суда.

Я думаю, прежде всего идет речь, конечно, о неком культовом поклонении неким инфернальным силам зла, которое действительно оформлено во многих странах как зарегистрированная церковь сатаны, — подчеркнул депутат.

Ранее Верховный суд признал экстремистской организацией Международное движение сатанизма. Деятельность объединения запрещена на территории России.

Иеромонах Димитрий Першин между тем выразил мнение, что запрет сатанизма как международного движения на уровне закона не принесет никакой пользы. Он также не исключил, что это может вызвать противоположный эффект. По мнению священнослужителя, нужно не запрещать что-то, а всячески просвещать людей.

Виталий Милонов
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Россия
сатанизм
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