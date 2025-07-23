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23 июля 2025 в 12:06

Верховный суд приравнял сатанистов к ЛГБТ

Верховный суд признал Международное движение сатанизма экстремистским

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Верховный суд признал экстремистской организацией Международное движение сатанизма, пишет ТАСС. Деятельность объединения запрещена на территории России, как и ЛГБТ (движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена).

Суд удовлетворил административные исковые заявления генерального прокурора РФ и Министерства юстиции РФ о признании Международного движения сатанизма <...> экстремистской организацией и запрете его деятельности на территории Российской Федерации, — сказал судья.

Ранее иеромонах Димитрий Першин выразил мнение, что запрет сатанизма как международного движения на уровне закона не принесет никакой пользы. Он также не исключил, что это может вызвать противоположный эффект. По мнению священнослужителя, нужно не запрещать что-то, а всячески просвещать людей.

Депутат Брянской областной думы, председатель движения «Россия Православная» Михаил Иванов, в свою очередь, отметил, что молодежь необходимо оградить от разрушительного влияния сатанизма путем ужесточения антиэкстремистского законодательства. По его словам, запрета отдельных организаций недостаточно — требуется системный подход к искоренению этой идеологии.

сатанизм
Верховный суд
экстремизм
Россия
запреты
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