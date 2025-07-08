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08 июля 2025 в 03:20

В России призвали принять жесткие меры против пропаганды сатанизма

Депутат Иванов призвал оградить молодежь от разрушительного влияния сатанизма

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Российскую молодежь необходимо оградить от разрушительного влияния сатанизма путем ужесточения антиэкстремистского законодательства, заявил NEWS.ru депутат Брянской областной думы, председатель движения «Россия Православная» Михаил Иванов. По его мнению, запрета отдельных организаций недостаточно — требуется системный подход к искоренению этой идеологии.

Нужно ужесточить законодательство в сфере борьбы с экстремизмом, включив в него любые формы пропаганды сатанизма. Недостаточно просто запретить организацию. Надо четко определить, что является сатанизмом, и пресекать его на всех уровнях. Иначе мы будем бороться с симптомами, а не с болезнью. Только жесткие и последовательные меры помогут сохранить духовную безопасность России и оградить граждан, особенно подрастающее поколение, от разрушительного влияния деструктивных идеологий, — пояснил Иванов.

Парламентарий отметил, что Генпрокуратура уже направила в суд иск о запрете «Международного движения сатанизма», однако этого шага недостаточно для полноценной защиты духовных ценностей. Он подчеркнул, что сатанизм представляет собой опасную идеологию, проникающую в различные сферы общественной жизни.

Генеральная прокуратура России направила в суд иск о признании экстремистским и запрете «Международного движения сатанизма». Это важный шаг в защите духовных ценностей нашего народа, однако полумеры здесь неприемлемы. Сатанизм — это не просто маргинальная организация, это идеология, которая проникает в культуру, музыку, кино и даже праздники. Запретить одну структуру мало. Нужно искоренить саму почву, на которой растет это зло. Хэллоуин, пропаганда оккультизма в массмедиа, богохульные выступления некоторых артистов — все это должно быть поставлено вне закона, — резюмировал Иванов.

Ранее генеральный прокурор РФ Игорь Краснов направил в суд иск о признании экстремистской и запрете в России организации «Международное движение сатанизма». Суд рассмотрит иск 22 июля.

сатанисты
запреты
Россия
идеологии
Дмитрий Бугров
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Дмитрий Новиков
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