Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
30 марта 2026 в 16:15

В ВРНС предложили ввести ограничения в отношении осужденных сатанистов

Зампред ВРНС Иванов предложил запретить осужденным сатанистам работать с людьми

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

В России следует ограничить трудоустройство осужденных за сатанизм (движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена) в сферах, связанных с взаимодействием с людьми, заявил NEWS.ru заместитель председателя Всемирного русского народного собора, председатель общественного движения «Россия Православная» Михаил Иванов. По его мнению, подобные преступления не стираются из памяти даже после окончания срока наказания.

В июле 2025 года Верховный суд РФ признал «Международное движение сатанизма» экстремистской организацией. За участие в подобном сообществе грозит до шести лет лишения свободы, за создание и руководство — до 10 лет. Однако эти запреты не регулируют трудоустройство уже осужденных и отбывших наказание лиц. Таким образом, необходимо дополнить перечень профессий и должностей, запрещенных для лиц, осужденных за преступления экстремистской и террористической направленности, в том числе связанных с сатанизмом, включив в него все виды деятельности, предполагающие прямой контакт с людьми, — высказался Иванов.

Он подчеркнул, что речь идет не о лишении человека права на труд после освобождения, поскольку это было бы несправедливо и противоречило бы принципам гуманизма. Тем не менее, по словам зампреда ВРНС, необходимо защитить общество от людей, чья психика и взгляды могут представлять угрозу для окружающих.

Эти люди, [занимавшиеся сатанизмом], совершали ритуальные убийства, отрезали куски кожи у жертв, хранили их в банках с духами, веря, что так завладевают душой. Такие преступления не могут быть забыты автоматически, даже если формально срок отбыт. Мы не можем и не должны рисковать жизнью и здоровьем наших граждан. Государство обязано защищать людей от тех, кто однажды уже переступил черту, отделяющую человека от зверя, — добавил Иванов.

Он также подчеркнул необходимость создания единого государственного реестра осужденных за преступления, связанные с сатанизмом и экстремизмом. Кроме того, по словам общественника, следует ввести административную ответственность для работодателей, которые нанимают на работу в запрещенные области людей с неснятой или непогашенной судимостью за такие преступления без уведомления соответствующих органов.

Ранее сообщалось, что члены банды сатанистов вышли на свободу и устроились на работу в Санкт-Петербурге. Один из них покинул психбольницу после стабилизации состояния, другой — отбыл срок в тюрьме.

сатанисты
убийцы
Россия
законы
Максим Кирсанов
Софья Якимова
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.