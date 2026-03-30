Державшие в страхе весь Петербург сатанисты вышли на свободу и нашли работу Члены банды сатанистов вышли на свободу и нашли новую работу

Члены банды сатанистов (движение сатанизма признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена). освободились и нашли работу, сообщает Telegram-канал SHOT. По информации авторов, один из них вышел из психбольницы после стабилизации состояния, а другой — отсидел свой срок в тюрьме.

На канале уточнили, что сатанисты нашли новую работу. Вышедший из психбольницы мужчина стал художником и выставляется в галерее Петербурга. Второй бывший преступник работает «мужем на час», добавили авторы.

Ранее в Камчатском крае оштрафовали мужчину за картинку с изображением пентаграммы, опубликованную в соцсетях 12 лет назад. Согласно судебным материалам, мужчина признался, что не ведет соцсети с 2019 года, однако суд заявил о «продолжительной и не прекращенной публичной демонстрации» символики экстремистской организации — международного движения сатанистов.

Также в Москве была пресечена незаконная вечеринка с использованием запрещенной символики. Мероприятие проводилось в ночном клубе Eclipse и было организовано сатанистами. В отдел полиции были доставлены десять участников вечеринки и ее организатор для проведения дальнейших процессуальных действий.