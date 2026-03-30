Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
30 марта 2026 в 10:13

Державшие в страхе весь Петербург сатанисты вышли на свободу и нашли работу

Члены банды сатанистов вышли на свободу и нашли новую работу

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Члены банды сатанистов (движение сатанизма признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена). освободились и нашли работу, сообщает Telegram-канал SHOT. По информации авторов, один из них вышел из психбольницы после стабилизации состояния, а другой — отсидел свой срок в тюрьме.

На канале уточнили, что сатанисты нашли новую работу. Вышедший из психбольницы мужчина стал художником и выставляется в галерее Петербурга. Второй бывший преступник работает «мужем на час», добавили авторы.

Ранее в Камчатском крае оштрафовали мужчину за картинку с изображением пентаграммы, опубликованную в соцсетях 12 лет назад. Согласно судебным материалам, мужчина признался, что не ведет соцсети с 2019 года, однако суд заявил о «продолжительной и не прекращенной публичной демонстрации» символики экстремистской организации — международного движения сатанистов.

Также в Москве была пресечена незаконная вечеринка с использованием запрещенной символики. Мероприятие проводилось в ночном клубе Eclipse и было организовано сатанистами. В отдел полиции были доставлены десять участников вечеринки и ее организатор для проведения дальнейших процессуальных действий.

сатанисты
психбольницы
Санкт-Петербург
убийцы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Житель Тюмени сбил полицейского на угнанном автомобиле
Раскрыто число пострадавших сотрудников комбината после атаки ВСУ
Стали известны детали нападения на Русский дом в Праге
США массово отказывают футболистам в визах перед ЧМ-2026
Россия выразила протест Лондону из-за инцидента со шпионом в посольстве
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 30 марта: где сбои в России
Родителей предупредили, к каким последствиям приводит сколиоз у ребенка
Появилось новое видео авиакатастрофы с российскими фигуристами в США
Израильские ракеты вновь обрушились на Ливан
Дроны серьезно повредили один из крупнейших комбинатов в ЛНР
«Это ужасно»: в СФ обеспокоились возможным выходом Ирана из ДНЯО из-за США
Мужчина обезглавил мороженщика серпом и украл его голову
Что известно о массовой зачистке каналов и групп в Telegram
В MAX ответили на жалобы из-за сбоев при отправке голосовых сообщений
Генерал-майора запаса Кувшинова лишили звания
Попросившего прощения у Минобороны генерала приговорили к 7,5 года колонии
Адвокат ответил, можно ли публиковать фото детей в домовых чатах
Генерал Кувшинов пришел на оглашение приговора с сумкой вещей для СИЗО
В Иране спустя четыре дня подтвердили гибель главы ВМС
Пьяный пасынок обиделся на обвинения в тунеядстве и зарезал отчима
Дальше
Самое популярное
Запишите идеальные пропорции для творожной запеканки: нужны манка и творог 9%
Общество

Запишите идеальные пропорции для творожной запеканки: нужны манка и творог 9%

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 8: кто снял маску 29 марта, кого раскрыли
Шоу-бизнес

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 8: кто снял маску 29 марта, кого раскрыли

Что посадить на рассаду в начале апреля: календарь для МО, Урала и Сибири
Семья и жизнь

Что посадить на рассаду в начале апреля: календарь для МО, Урала и Сибири

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.