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04 июля 2025 в 18:19

Генпрокуратура ополчилась на сатанистов

ГП требует признать экстремистским и запретить в России движение сатанистов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов направил в суд иск о признании экстремистской и запрете в России организации «Международное движение сатанизма». Как сообщается на сайте Минюста, суд рассмотрит иск 22 июля.

Заседание по административным исковым заявлениям генерального прокурора РФ и Министерства юстиции РФ о признании Международного движения сатанизма (иное наименование — Международное движение сатанистов) экстремистской организацией и запрете его деятельности на территории Российской Федерации назначено к судебному разбирательству на 22 июля в 10:30, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалась, что в Госдуме началась работа над проектом закона о запрете сатанизма в России. Депутат Николай Бурляев в ходе круглого стола комитета ГД по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений на тему «Духовный фронт России» уточнил, что обсуждение сатанизма как действующей структуры и актуальной проблемы привело к началу подготовки этого проекта.

Ранее председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что на сегодняшний день на Украине, как и на всем Западе, активно процветают сатанизм и безбожие. По его словам, они культивируются буквально «на каждом углу». Как считает Картаполов, специальная военная операция призвана освободить людей от сатанистской власти.

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