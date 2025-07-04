Генпрокуратура ополчилась на сатанистов

Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов направил в суд иск о признании экстремистской и запрете в России организации «Международное движение сатанизма». Как сообщается на сайте Минюста, суд рассмотрит иск 22 июля.

Заседание по административным исковым заявлениям генерального прокурора РФ и Министерства юстиции РФ о признании Международного движения сатанизма (иное наименование — Международное движение сатанистов) экстремистской организацией и запрете его деятельности на территории Российской Федерации назначено к судебному разбирательству на 22 июля в 10:30, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалась, что в Госдуме началась работа над проектом закона о запрете сатанизма в России. Депутат Николай Бурляев в ходе круглого стола комитета ГД по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений на тему «Духовный фронт России» уточнил, что обсуждение сатанизма как действующей структуры и актуальной проблемы привело к началу подготовки этого проекта.

Ранее председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что на сегодняшний день на Украине, как и на всем Западе, активно процветают сатанизм и безбожие. По его словам, они культивируются буквально «на каждом углу». Как считает Картаполов, специальная военная операция призвана освободить людей от сатанистской власти.