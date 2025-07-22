В РПЦ оценили идею запретить движение сатанизма в России Иеромонах Першин усомнился в эффективности запрета движения сатанизма в России

Запрет сатанизма как международного движения на уровне закона не принесет никакой пользы, заявил НСН иеромонах Димитрий Першин. Более того, он не исключил, что это может вызвать противоположный эффект. По его мнению, нужно не запрещать что-то, а всячески просвещать людей.

В настоящее время отсутствует юридически оформленное международное объединение, которое бы соответствовало заявленному названию. Термин «сатанизм» представляет собой широкий и расплывчатый конструкт, охватывающий как радикальные формы девиантного поведения, так и элементы массовой культуры, не несущие в себе реального общественного вреда, — высказался Першин.

Он предупредил, что, если законодательно признать сатанизм опасным и влиятельным, это может усилить привлекательность движения для маргиналов. По словам священника, юридическая борьба с этим феноменом не ослабит его, а напротив, легитимизирует в глазах некоторых граждан. Лучше просто разоблачать, обесценивать и высмеивать подобные явления, заключил иеромонах.

Генпрокуратура и Минюст России 4 июля подали в Верховный суд иск с требованием признать «Международное движение сатанизма» (другое название — «Международное движение сатанистов») экстремистской организацией. Суд рассмотрит этот иск 22 июля.