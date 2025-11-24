Студентов московского университета согнали в подвал Студенты НИУ МИЭТ в Зеленограде эвакуировались в подвал во время атаки БПЛА

Студентов Национального исследовательского университета МИЭТ в Зеленограде в понедельник, 24 ноября, эвакуировали из-за угрозы атаки БПЛА, сообщается в Telegram-канале вуза. В 13:10 по мск учащихся попросили проследовать в подвал.

Уважаемые миэтовцы, эвакуация не учебная, пожалуйста, проследуйте в укрытия по указателям. О дальнейших действиях будет сообщено дополнительно, — говорится в уведомлении.

Спустя час появилось сообщение, что информации о том, что можно покидать убежища, все еще не поступало. Тех студентов, у кого пары еще не начались, попросили оставаться дома и ждать дальнейших указаний.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об отражении атаки четвертого за сутки беспилотного летательного аппарата, летевшего в сторону столицы. По словам градоначальника, силы противовоздушной обороны смогли ликвидировать дрон. Собянин добавил, что на место падения обломков выехали экстренные службы.

Утром 24 ноября пресс-служба Минобороны России сообщила, что силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили 93 украинских беспилотника над регионами России. По данным ведомства, 45 БПЛА уничтожили над территорией Белгородской области, девять и семь над Краснодарским краем и Нижегородской областью соответственно.