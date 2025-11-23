Собянин доложил о четвертом за сутки БПЛА, летевшем на Москву

Отражена атака четвертого беспилотного средства, летевшего на Москву, заявил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram-канале. По словам градоначальника, силы противовоздушной обороны смогли ликвидировать дрон. Собянин добавил, что на место падения обломков выехали экстренные службы.

ПВО Минобороны отражена атака одного беспилотного средства, летевшего на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков, — написал мэр столицы.

Ранее Собянин доложил о ликвидации третьего беспилотного летательного аппарата, летевшего в сторону Москвы. Он не стал уточнять, где именно упали обломки. Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.

До этого губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев заявил, что два человека погибли в Сызрани в результате атаки беспилотника Вооруженных сил Украины. Глава региона подчеркнул, что противник атаковал объекты топливно-энергетического комплекса. По его словам, специалисты занимаются ликвидацией последствий и проводят обследование территории.