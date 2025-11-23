ВСУ вновь пытались атаковать Москву с помощью БПЛА Собянин сообщил о ликвидации третьего летевшего на Москву украинского БПЛА

Третий беспилотник, летевший на Москву, ликвидирован, сообщил в своем Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин. По его словам, на месте падения обломков работают экстренные службы.

Силами ПВО Минобороны уничтожено еще одно беспилотное средство, летевшее на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, — отметил он.

Ранее сообщалось, что ВСУ атаковали Шатурскую ГРЭС с помощью беспилотников. Как указал губернатор Московской области Андрей Воробьев, электроснабжение оперативно переключили на резервные линии. В округ направлены передвижные блочно-модульные котельные для поддержания теплоснабжения. Глава округа и все службы работают на месте. Ситуация находится под контролем, угрозы для населения нет, подчеркнул губернатор.

Утром 23 ноября в Минобороны России сообщили, что силы противовоздушной обороны за ночь ликвидировали и перехватили 75 украинских беспилотников над регионами России и Черным морем. По данным ведомства, по два БПЛА сбили над территориями Московского региона и Белгородской области.