25 декабря 2025 в 04:00

Дед Мороз рассказал, что просят россиянки на Новый год

РИА Новости: девушки в России просят у Деда Мороза любовь и путевку на море

Фото: NEWS.ru
Девушки в России чаще всего просят под Новый год встречу с мужчиной их мечты, сообщил в интервью РИА Новости Всероссийский Дед Мороз. Он отметил, что среди пожеланий также путевка на море, а также счастья и здоровья родным.

Молодые девушки и женщины чаще всего просят встречу с мужчиной их мечты, путевку на море, счастья и здоровья родным, хорошей учебы детям, — сказал зимний волшебник.

Ранее Дед Мороз призвал людей загадать общее желание о мире на планете. Он отметил, что считает счастье детей и окончание войн своей самой заветной мечтой.

Также Дед Мороз из Великого Устюга на пресс-конференции, посвященной подготовке к встрече нового, 2026 года, рассказал корреспонденту NEWS.ru, что для него счастье — быть рядом с родными и близкими. По мнению волшебника, Новый год — это время, когда все россияне становятся дружной семьей. Волшебник также признался, что хотел, чтобы на праздники взрослые забыли про все дела, лепили бы снеговиков и загадывали желания, а дети получали бы подарки: в этом и состоит настоящее чудо.

