Жителей Подмосковья предупредили о гололеде и метели МЧС: в Подмосковье 25 декабря ожидаются гололед и метель

В Подмосковье 25 декабря ожидаются метель, гололед и усиление ветра, сообщает «Радио 1» со ссылкой на пресс-службу Главного управления МЧС России по Московской области. Порывы ветра могут достигать 15 м/с.

Сообщается, что непогода продолжится утром 26 декабря. Жителей ожидают мокрый снег, ветер западного и северо-западного направления.

В ведомстве призвали проявить внимательность на дорогах и соблюдать правила безопасности. Также местных жителей призвали сохранять спокойствие и при необходимости обращаться в экстренные службы.

Ранее синоптик Михаил Леус рассказал, что Москву ожидает резкое снижение атмосферного давления. По его словам, в среду, 24 декабря, давление в столице составит 758 мм рт. ст., что на 10–12 единиц выше нормы, однако уже на следующий день столбики барометров резко упадут.