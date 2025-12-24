Жителей Подмосковья предупредили о гололеде и метели

В Подмосковье 25 декабря ожидаются метель, гололед и усиление ветра, сообщает «Радио 1» со ссылкой на пресс-службу Главного управления МЧС России по Московской области. Порывы ветра могут достигать 15 м/с.
Сообщается, что непогода продолжится утром 26 декабря. Жителей ожидают мокрый снег, ветер западного и северо-западного направления.
В ведомстве призвали проявить внимательность на дорогах и соблюдать правила безопасности. Также местных жителей призвали сохранять спокойствие и при необходимости обращаться в экстренные службы.
Ранее синоптик Михаил Леус рассказал, что Москву ожидает резкое снижение атмосферного давления. По его словам, в среду, 24 декабря, давление в столице составит 758 мм рт. ст., что на 10–12 единиц выше нормы, однако уже на следующий день столбики барометров резко упадут.