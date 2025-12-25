Депутат призвал отказаться от одной из новогодних традиций

Бюджетные средства должны быть направлены не на организацию фейерверков, а на поддержку бойцов специальной военной операции, заявил NEWS.ru депутат Брянской областной думы и председатель общественного движения «Россия Православная» Михаил Иванов. По его словам, сэкономленные на новогодних шоу деньги помогут военнослужащим ВС РФ и их близким.

Сегодня в непростое для Отечества время необходимо проявить собранность и мудрость. Значительные средства, которые ежегодно выделяются из бюджетов разных уровней на организацию пиротехнических представлений, должны найти более важное применение. Эти деньги необходимы там, где решается судьба России, — в деле помощи участникам специальной военной операции, их семьям, раненым бойцам. Пусть каждый рубль, сэкономленный на праздничной иллюминации, работает на нашу общую победу. Это будет наш вклад, наш молитвенный и материальный жест поддержки, — высказался Иванов.

Он отметил, что в различных регионах уже введены ограничения на использование пиротехники из-за требований безопасности. По словам Иванова, эту практику нужно распространить на все территории. Депутат считает, что сейчас не время для развлечений, когда российские военные проявляют мужество на передовой, а вся страна работает, чтобы их поддержать.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге, Омске, Новосибирске, Иркутске и Красноярске отменили новогодние пиротехнические шоу. Праздничные салюты не будут запускать и на приграничных территориях, а также в Краснодарском крае. В Новороссийске запрет действует с 29 декабря по 11 января.