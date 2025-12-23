Раскрыто, в каких городах России не будет фейерверков в Новый год

Раскрыто, в каких городах России не будет фейерверков в Новый год В Екатеринбурге, Омске и других городах России отменили новогодние салюты

В Екатеринбурге, Омске, Новосибирске, Иркутске и Красноярске полностью отменили новогодние пиротехнические шоу, передает «SHOT Проверка». Также праздничные салюты не запустят в приграничных территориях и в Краснодарском крае: так, в Новороссийске действует временный запрет с 29 декабря по 11 января, а власти Анапы призвали жителей воздержаться от пиротехники вовсе.

Прогремят салюты в новогоднюю ночь во Владивостоке, Санкт-Петербурге, Ленинградской области и других городах. Власти организуют специальные площадки, а на сайтах администраций опубликуют списки безопасных мест.

До этого юрист Илья Русяев рассказал, что запуск салюта между домами может повлечь за собой штраф в размере 20 тыс. рублей. По его словам, в случае нанесения ущерба имуществу или здоровью размер санкции увеличится вдвое.

Ранее эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь предупредил, что хранение пиротехники на балконе грозит штрафом в 50 тыс. рублей. По его словам, балкон или лоджия — это зона повышенного риска, и размещение там салютов часто считается нарушением противопожарного режима.