03 октября 2025 в 09:47

Суд принял решение об уничтожении изъятой на границе «Сатанинской Библии»

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Псковский суд постановил уничтожить экземпляр «Сатанинской Библии» (международное движение сатанизма признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена), изъятый у российского гражданина при попытке ввоза из Эстонии, свидетельствуют материалы дела, имеющиеся в распоряжении РИА Новости. Книгу обнаружили таможенники на границе в багаже мужчины, следующего в Россию.

На нарушителя составили административные протоколы за недекларирование товара и несоблюдение установленных ограничений. В своих объяснениях, как следует из материалов, гражданин указал, что книга была подарена ему другом в Таллине, а сам он не является последователем данного культа.

Ранее Зеленоградский районный суд Москвы оштрафовал местную жительницу Элину Городилину за использование одежды и аксессуаров с изображениями сатанинской символогии. У гражданки также изъяли предметы, являвшиеся вещественными доказательствами по административному правонарушению.

