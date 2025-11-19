Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
19 ноября 2025 в 10:21

Россиянина оштрафовали за картинки с сатаной в соцсетях

В Краснодарском крае россиянина оштрафовали на 2 тыс. рублей за сатанинские фото

Фото: Shutterstock/FOTODOM
В Краснодарском крае суд оштрафовал россиянина за публикацию изображений десятилетней давности с пентаграммами и сатанинской (движение сатанизма признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена) символикой в социальной сети, передает РИА Новости со ссылкой на судебные материалы. На нарушителя наложили штраф в размере 2 тыс. рублей.

Изображения были найдены на личной странице мужчины, после чего на него был оформлен протокол по статье КоАП о пропаганде или публичном демонстрации атрибутики и символики экстремистской организации. На судебном заседании ответчик признал свою вину и объяснил, что разместил картинки около 10 лет назад, которые тогда показались ему забавными. Он также сообщил, что уже удалил эти изображения.

Ранее рэпер Тимати провел масштабную вечеринку в честь Хэллоуина в центре Москвы, вызвав критику главы Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталия Бородина. Он назвал мероприятие «шабашом» и неуместным в условиях военных действий. Бородин заявил, что действия Тимати демонстрируют неуважение к русским ценностям и культуре, а также являются пропагандой чуждой идеологии и попыткой развратить молодежь.

Краснодарский край
штрафы
публикации
сатанизм
